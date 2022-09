Clinicile Medici`s Timișoara marchează 25 ani de la înființare, în data de 29 septembrie, de la ora 18.00.

“Împărtășim un sfert de veac extraordinar. Am trăit momente frumoase împreună. Ne-am susținut la lansări, inaugurări, premiere. Am muncit umăr la umăr zi de zi. Am trecut prin crize și pandemie împreună. Ne-am sprijinit la greu. Am sperat la mai bine. Am visat la mai mult. Îți mulțumim!”, este mesajul medicului Adrian Bădescu, fondatorului Medici`s Timișoara.

Programul serii cuprinde și un concert

Alina Giurgiu JAIS. La 20.15, va fi momentul festiv, iar de la 20.30, va începe club culture, music& dance, cu DJ Mark Nova.

