CLT a adoptat regulamentul pentru voluntariat. Un consilier local PNL a susținut că voluntariatul a fost „introdus de Lenin și preluat de naziști”

Marți, 30 martie, consilierii locali din Timișoara au aprobat regulamentul pentru voluntariat în cadrul Primăriei Timișoara și a serviciilor din subordinea Consiliului Local Timișoara. Proiectul de hotărâre a fost publicat încă din a doua parte a lunii februarie și a stârnit unele controverse. Printre altele, mai mulți studenți de la masterul de Politici Publice și Advocacy al Universității de Vest au reclamat un „copy-paste” din aceleași regulamente ale altor primării.

În cadrul ședinței de marți, la acest punct, au fost pornite discuții atât pe subiect, cât și pe lângă acesta. Simion Moșiu (PNL), „pus pe circ”, după cum a fost acuzat de Răzvan Stana (USR PLUS) cu altă ocazie în cadrul aceleiași ședințe, a spus că voluntariatul ar fi fost inventat de Lenin, preluat de naziști, iar mai apoi impus și în România sub forma „muncii patriotice”. Consilierii USR PLUS l-au acuzat pe liberal că denaturează discuțiile, venind cu exemple de ONG-uri care prestează muncă voluntară. Pe de altă parte, Vlad Boldura (USR PLUS), Roxana Iliescu (PRO România), Radu Țoancă (PSD) și Dan Diaconu (PNL) au încercat să pună în acord modelul de contract de voluntariat cu regulamentul și legislația.

Țoancă a reclamat faptul că în regulament se menționează „obligativitatea” municipalității de a suporta cheltuielile aferente exercitării activității, iar în contract se stipula doar „posibilitatea”. Acesta voia clarificări, pentru a nu se lăsa de înțeles că primăria ar plăti munca efectivă, ceea ce ar contraveni definiției de „voluntariat”. Cu intervențiile Roxanei Iliescu, ale lui Vlad Boldura și ale lui Dan Diaconu s-a stabilit, până la urmă, că legea obligă la plata unor cheltuieli, precum cele de deplasare sau alimentație ale participanților, pe timpul activității. În discuții a intervenit însă Simion Moșiu. Liberalul a invocat „cultura generală” care le-ar lipsi omologilor de la USR PLUS, totuși „uitând” să menționeze că voluntariatul, într-o formă sau alta, există în societate, biserică sau armată de secole.

„Ideea de voluntariat nu este o idee nouă. Este din anii ’30. În 1927, dacă nu mă înșel, Lenin a introdus voluntariatul în Rusia. Bineînțeles, a fost preluat de Partidul Nazist. Ulterior, în România, ideea de voluntariat a funcționat între anii 1934-37, unde au fost în jur de 500 de tabere de voluntari. Socialiștii, comuniștii au optat pentru ideea de voluntariat, iar după anii 75, voluntarii (voluntariatul – n.r.) s-au transformat în muncă patriotică pe care părinții și bunicii dumneavoastră au fost foarte încântați să o presteze. Mai ales în prima săptămână de vacanță, în iunie, se făcea o săptămână de munci patriotice în agricultură, mai ales, sau în construcții, dar care nu erau retribuite. Desigur, este o idee veche, nobilă, dar să nu confundăm voluntariatul cu partea financiară”, a spus Moșiu.

Cei de la USR PLUS, în loc să comenteze noțiunile în sine invocate de Moșiu, au trecut la defensivă. „Mă revoltă puțin atitudinea domnului Moșiu de a duce discuția pe voluntariat, despre o posibilitate reală de a deschide primăria, în această direcție. Să ducem discuția despre voluntariat înspre nazism, tabere de concentrare, muncă patriotică și alte cuvinte care îndeamnă și incită la elemente nepotrivite nu cred că își are locul în Consiliul Local. Chiar mă simt revoltat”, a spus Dan Reșitnec.

„Mă surprinde și mă uimește ceea ce zice domnul Moșiu. Pot să înțeleg, pe linia glumelor dânsului, că noi nu avem atâta experiență politică. Experiența politică a dânsului se apropie mai repede de socialism și de stalinism. Generația nouă care a venit în politica timișoreană preferăm să ne uităm la experiența pozitivă a voluntariatului din România. Să ne uităm la «Let’s do it Romania», la «Salvați copiii» sau alte ONG-uri care au făcut o treabă extraordinară cu voluntariatul din România. Numai la «Code for Romania» să ne gândim. Sunt sigur că și dumneavoastră în campanie, la PNL, ați folosit tot același soft de numărare paralelă a voturilor pe care l-am folosit și noi, care este făcut 100% de voluntari”, a completat și Vlad Boldura.

De menționat că același Simion Moșiu a mai „uitat” că Timișoara a avut până nu de mult administrație liberală. Acesta a amintit că, împreună cu „voluntarii unui partid politic”, a curățat malurile Begăi, pentru ca mai apoi firma care avea contract pentru această activitate să treacă acțiunea în raportul propriu. Nu ne amintim ca Simion Moșiu să fi reclamat acest lucru executivului când s-a întâmplat, cel puțin nu public.

Până la urmă, regulamentul și amendamentele de punere în acord a contractului cu regulamentul și legislația au fost aprobate, fără alte discuții în contradictoriu.

Comentarii

comentarii