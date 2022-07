Clubul BPW Arad, la 30 de ani de activitate

BPW International (Federația Internațională a Femeilor de Afaceri) este o rețea internațională influentă de peste 230.000 de membre, femei de afaceri din aproape 100 de țări de pe 5 continente, cu statut consultativ la ECOSOC/ONU. Fondată în 1930, BPW International (The International Federation of Business and Professional Women) dezvoltă potențialul profesional, de conducere și de afaceri al femeilor la toate nivelurile prin mentorat, creare de rețele, programe și proiecte de dezvoltare a competențelor și de abilitare economică din întreaga lume.

La sfârșitul săptămânii trecute, la Arad a fost organizată o întâlnire cu reprezentante BPW Arad, la care au luat parte Prof. Catherine Bosshart, Președinte BPW și Dr. Giuseppina Seidita, Vice-președinte BPW, pentru a marca 30 de ani de activitate a clubului arădean.

Întâlnirea doamnelor a debutat în Sala Senatului U.V.V.G. Arad, unde au luat cuvântul atât invitatele, cât și membrele prezente, iar în zilele următoare, activitățile au continuat în campusul universitar U.V.V.G. și la Castelul Macea.

Discuțiile s-au axat pe situația femeii din România, de la aspectele salarizării în companiile românești, posibilitatea accederii în funcții de conducere și de putere, până la violența domestică și situația tinerelor din medii defavorizate, care devin victime ale violenței sau mame înainte de vârsta majoratului. Concluziile urmează a fi transpuse în proiecte comune pentru ridicarea femeilor, educarea tinerelor, prevenirea discriminării și violenței asupra femeilor, cu implicarea factorilor decizionali naționali și internaționali.

Doamna Coralia Cotoraci, Rector U.V.VG.: “BPW a fost o etapă formatoare, una de interacțiune și implicare în proiectele legate de sănătate, nutriție și în proiectul “Danube Net”. Am avut prilejul de a cunoaște adevărate personalități feminine luptătoare, delicate și puternice în același timp, și să particip la diverse acțiuni și evenimente organizate atât la nivel național cât și internațional. Felicitări, doamnelor!!! ”

