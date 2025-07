Clubul de Dans Sportiv Magnum Team lansează cursurile gratuite de dans sportiv pentru copii

Vara aceasta, Clubul de Dans Sportiv Magnum Team transformă mișcarea într-o adevărată sărbătoare a copilăriei.

În perioada 15 iulie – 14 august 2025, cei mici sunt invitați la cursuri GRATUITE de dans sportiv, desfășurate la Magnum Place, strada Divizia 9 Cavalerie 21a.

Destinate copiilor cu vârste între 5 și 12 ani, aceste sesiuni au fost gândite nu doar ca lecții de dans, ci ca veritabile experiențe de dezvoltare personală. Prin mișcare și muzică, copiii își vor îmbunătăți coordonarea, echilibrul, flexibilitatea și vor învăța să-și exprime emoțiile într-un mod creativ și sănătos.

Cursurile vor avea loc marți și joi, de la 17:00 la 18:00, pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 5 și7 ani și de la 18:00 la 19:00, pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 8 și 12 ani.

În 14 august, la finalul perioadei de cursuri, va avea loc un flashmob în care micii dansatori vor oferi o demonstrație a ceea ce au învățat pe parcursul atelierelor.

Înscrierile se pot face accesând link-ul: https://magnumteam.ro/cursuri-gratuite-pentru-copii/

Proiectul face parte din programul „ Let your passion be dancing” și este finanțat prin apelul „Orașul în mișcare” de Municipiul Timișoara, prin Sport Club Municipal Timișoara.

