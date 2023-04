Clubul Rotary Timișoara, susținătorul Compartimentului de Chirurgie Cardiovasculară Pediatrică din cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare din Timișoara

Institutul de Boli Cardiovasculare din Timişoara anunţă, miercuri, că aproape o sută de copii au fost trataţi în primul an de la reluarea intervenţiilor chirurgicale la copii. 48 de minori au fost operaţi, iar altor 12 li s-au corectat defecte cardiace prin diferite proceduri, primind o nouă şansă la viaţă.

”În martie 2022, o echipa tânăra şi entuziastă, condusă de profesorul Tammam Youssef, printr-un acord între Policlinica San Donato Italia şi Ministerul Sănătăţii din România, vindecau cinci inimi mici şi fragile şi marcau un eveniment de foarte mare importantă – după aproape 15 de ani de inactivitate în sfera chirurgiei pediatrice cardiace, Timişoara redevenea un punct important pe hartă”, a transmis, miercuri, Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara, într-un comunicat de presă.

De atunci, 95 de copii cu vârste cuprinse între 5 luni şi 16 ani au primit şansa de a duce o viaţă normală. Dintre aceştia, 48 au fost operaţi, iar altor 12 li s-au corectat defectele cardiace prin proceduri intervenţionale.

”Rezultatele acestui an ne arată cât de departe putem ajunge atunci când dorinţa reală de dezvoltare a conducerii Institutului de Boli Cardiovasculare Timişoara este sprijinită atât de Ministerul Sănătăţii cât şi de actori nonguvernamentali. Ne dorim să continuăm pe acest drum”, mai transmit reprezentanţii Institutului de Boli Cardiovasculare din Timişoara.

Lunar, prin parteneriatul cu Ministerul Sanatatii, echipa din San Donato Italia isi desfasoara activitatea la Timisoara, iar prin maestria domnului Profesor Tammam Youssef, copilasii primesc sansa la o viata normala si o reintegrare totala in societate. In ultima perioada au fost efectuate si operatii in afara misiunilor, la copii mai mari, doar cu echipa locala sub coordonarea Conf. Dr. Horea Feier.

La Institutul de Boli Cardiovasculare au fost amenajate săli de operaţii speciale pentru intervenţiile la copii, dotate cu cea mai nouă tehnologie, cu lămpi moderne şi camere video care transmit intervenţiile live pe monitoare, cu aparate de anestezie şi 4 pompe de circulaţie extracorporală.

Pregătirile pentru reînceperea operaţiilor de chirurgie cardiacă pediatrică au durat aproape 3 ani, timp în care au fost realizate amenajările, iar medicii au fost pregătiţi în clinici din Italia, dar şi din România, la Târgu Mureş şi Bucureşti.

In decursul anului trecut alte 2 echipe medicale complexe – din Germania si Marea Britanie, au contribuit la vindecarea pacientilor cu probleme cardiovasculare si instruirea personalului medical local.

”Pentru ca implicarea comunitatii si a organizatiilor nonguvernamentale este esentiala in buna desfasurare a acestor evenimente medicale, le multumim celor care ne-au fost aproape si amintim ca fara sprijinul neconditionat al acestora, lucrurile nu avansau atat de rapid si frumos. Prin urmare – Asociatia Inima Copiilor, Clubului Rotary Timisoara si Fundatia Polisano – va multumim pentru incredere, suport si prietenie.

Apreciem oportunitatea oferită de către Ministerul Sanatatii din Romania în colaborare cu Policlinica San Donato din Milano in vederea formarii cadrelor medicale. De asemenea, ne bucura dorinta celor din cadrul Clubului Rotary Timisoara care a sustinut formarea profesionala a medicilor din cadrul Compartimentului de Chirurgie Cardiovasculara Pediatrica”, au mai transmis reprezentanţii Institutului.

Clubul Rotary Timișoara a donat anul trecut 10.000 de euro Institutul de Boli Cardiovasculare din Timişoara, urmând ca această donație să fie mărită anul acesta.

