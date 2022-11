Cognizant Softvision deschide un nou studio în Timișoara

Cognizant Softvision, una dintre cele mai importante companii de servicii profesionale din lume, a anunțat deschiderea unui nou studio în Timișoara, România. Noul studio este situat în una dintre cele mai noi și moderne clădiri de birouri din regiunea Banat – United Business Center 0, parte a Iulius Town Timișoara.

Cu peste 2100 mp, noul studio Cognizant Softvision Timișoara este complet dotat și gata să ofere angajaților o experiență nouă. Pe lângă faptul că are o vedere panoramică spectaculoasă asupra orașului, angajații se pot bucura de opționalitate și de beneficiile lucrului dintr-un spațiu deschis și creativ sau din spații speciale, orientate pe diverse nevoi de business.

„Modelul nostru Studio eXPerience are o abordare centrată pe fiecare dintre noi, fie că suntem clienți sau angajați Cognizant Softvision. Aducem oamenii mai aproape de dezvoltarea produselor noastre, prin eliminarea zidurilor care există în mod tradițional între producție și talent. Acest nou studio este cel mai bun upgrade de care te poți bucura, dacă vrei să lucrezi din studio-ul din Timișoara și suntem încântați să fim aici – acesta este cu adevărat The Place To Be! Now & Beyond, așa cum afirmă Employee Value Proposition-ul nostru”, spune Raul Petrașcu, Head of Communities Romania & Timisoara Studio Manager.

Cognizant Softvision – 10 ani pe piața din Timișoara

Anul acesta, compania a celebrat și împlinirea a zece ani pe piața din Timișoara. Pentru a marca această ocazie, angajații au sărbătorit împreună acest milestone și au privit cu drag la ultimul deceniu.

„În Cognizant Softvision suntem norocoși să avem o cultură vibrantă, dezvoltată de 24 de ani în România. Este o onoare că anul acesta am marcat și un milestone uimitor – de 10 ani în Timișoara. În urmă cu zece ani, am început cu câteva idei și o mână de oameni în Timișoara, și am crescut organic, construind o comunitate puternică, pasionată de tehnologie și inovație.

De când am fost achiziționați de Cognizant, în 2018, am muncit intens la construirea și menținerea unei culturi organizaționale care depășește așteptările și care inspiră și alte studio-uri și regiuni din cadrul rețelei noastre globale”, spune Mihai Constandiș, Country Manager România, AVP, Community Head Europe (GGM – Global Growth Markets).

Echipa locală este în creștere

Pe lângă celebrarea aniversării de 10 ani, leadershipul a vorbit și despre planurile viitoare de creștere în regiune. În Timișoara, precum și în toată România, angajații colaborează la nivel global cu colegi din Statele Unite, Argentina, India, Filipine, Australia și alte colțuri ale lumii, lucrând la proiecte inovatoare pentru companii de talie mondială.

Specialiștii Cognizant Softvision furnizează soluții transformatoare pentru toate industriile, cum ar fi serviciile bancare și financiare, asigurări, farmacie și științe medicale, auto și retail și altele. Mai multe detalii aflați pe site-ul companiei.

La nivel național, compania are studios în Timișoara, Cluj-Napoca, București, Iași și Baia Mare și peste 2500 de angajați.

„Angajăm constant oameni pasionați, iar acum în hub-ul nostru din Timișoara avem aproape 400 de angajați, inclusiv colegi care lucrează doar remote în orașe precum: Arad, Hunedoara și Craiova. Recrutăm activ profesioniști din toate tehnologiile, de la Java, la Full Stack Web, .NET, DevOps, Mobile, QA, precum și Business Analysts, Project Managers etc. În acest moment, recrutăm la nivel național, înțelegând că oamenii nu trebuie să lucreze fizic în studiourile noastre. Le dăm putere să aleagă o experiență de lucru hibridă care se potrivește cel mai bine stilului lor de viață”, a declarat Raluca Dolan, Director HR Cognizant Softvision.

Puteți aplica pentru roluri deschise în Cognizant Softvision aici:

https://www.cognizantsoftvision.com/job-search/

