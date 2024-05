Coliția în acord, după discuții puțin întârziate. Salariul minim crește din această vară

Nicolae Ciucă a declarat, la Timișoara, că luni a discutat în coaliție despre majorarea salariului minim, cu 400 de lei, dar la pachet cu o majorare la 300 de lei a sumei care nu va fi impozitată, nu 200 de lei cum se dorise inițial, aceasta ca un sprijin pentru mediul de afaceri. Nu putem să nu remarcăm faptul că discuția dintre Ciucă și Marcel Ciolacu vine după ce șeful PSD anunțase deja majorarea, săptămâna trecută.

”Am avut discuţii la nivelul coaliţiei ieri (n.r. luni). Am discutat tot ceea ce ţine de acest subiect care practic a ţinut prima linie pentru o lipsă de comunicare internă la nivelul Coaliţiei. Ieri s-au lămurit toate aceste aspecte şi în acest moment vă pot spune că am discutat cu mediul de afaceri, am discutat cu sindicatele, am discutat ieri cu partenerii de coaliţie. Decizia este luată pentru mărirea salariului minim, cu această nevoie de sprijinire a mediului de afaceri. Pentru că nu poţi să vii către mediul de afaceri cu o măsură, sigur, ea fusese discutată, pentru că am discutat cu reprezentanţii patronatelor şi noi ştiam în interiorul coaliţiei că urma ca anul acesta să aibă loc o mărire a salariului minim”, a declarat Ciucă.

El a menționat că majorarea va veni și cu un mic sprijin pentru mediul de afaceri.

”Şi pentru patronate, pentru mediul de afaceri era o chestiune de timp, până când urma să intre în vigoare o astfel de o măsură, iar în aceste condiţii, la discuţiile care au avut loc la Guvern în interiorul Consiliului Tripartit, s-a stabilit ca această mărire să fie de 400 de lei, cu menţiunea că nu doar 200 de lei, ci 300 de lei să rămână ca fiind sumă neimpozabilă, astfel încât patronatul, cei care au responsabilitatea planurilor de afaceri să poată să se adapteze la această nouă schimbare a creşterii salariului minim”, a mai spus Nicolae Ciucă.

El subliniază că mediul de afaceri trebuie să aibă în guvern un partener, nu un adversar. Iar acesta are nevoie de predictibilitate.

„Motorul dinamic al economiei româneşti este mediul privat. De acolo vine tot ceea ce înseamnă venituri pentru bugetul de stat. Ca atare, Guvernul şi orice instituţie a statului nu trebuie să fie altceva decât partenerul mediului de afaceri. Noi nu putem să-l controlăm. Mediul de afaceri are libertatea care este dată de economia de piaţă în care, pe propriii bani, pe propriile resurse, pe propria iniţiativă, pe propriul curaj, derulează şi dezvoltă afaceri în ţara noastră. Vorbesc în mod predilect de oamenii de afaceri români, dar şi de investitorii străini, pentru că împreună au o contribuţie esenţială la tot ce înseamnă dezvoltarea economică. Motiv pentru care dialogul şi relaţia de parteneriat între Guvern şi mediul de afaceri este absolut obligatorie. Mediul de afaceri nu reprezintă adversarul Guvernului. Ştim, adversarii noştri sunt în altă parte, dincolo de graniţă. Nu sunt aici. Ei sunt partenerii noştri şi cu ei trebuie discutat şi cu ei trebuie să acomodăm toate aceste decizii astfel încât să nu impactăm asupra modului în care se derulează planurile de business, care sunt stabilite cu ceva timp în urmă”, a mai spus Nicolae Ciucă.

O majorare de acest fel trebuie decisă împreună cu mediul de afaceri, cu toți partenerii sociali.

„Din discuţiile cu toţi aceşti actori, în momentul de faţă, există un angajament la nivelul coaliţiei, la nivelul Guvernului, ca după această decizie de mărire a salariului minim, de acum înainte, să se stabilează şi să se agreeze mecanismul în funcţie cu cele agreate şi la nivelul Uniunii Europene. Încă o dată, mecanismul între Guvern, sindicate şi patronate, ca salariul minim să fie crescut pe baze clare, principiale, oneste, între toţi actorii din acest segment”, a mai subliniat Nicolae Ciucă.

Șeful PNL a mai spus că creșterea economică a României a fost susținută de cota unică de impozitare și că aceasta nu și-a terminat încă ”puterea”. În concluzie, rămâne de actualitate, cel puțin deocamdată.

