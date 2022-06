Color Smart a inaugurat un nou showroom în Timișoara, după o investiție de 500.000 euro

Compania românească Color Smart Distribution, unic importator și distribuitor în România și Republica Moldova al brandurilor premium Novacolor și Pittsburgh Paints, a inaugurat un nou showroom în Timișoara, după o investiție în valoare de jumătate de milion de euro.

Situat pe strada Carol Davila, nr. 23 A, noul showroom se înscrie în strategia de creștere a companiei într-un ritm anual de 30-50%, similar cu evoluția businessului din ultimii trei ani.

„Evenimentul de deschidere a showroom-ului din Timișoara vine exact la un an după inaugurarea sediului nostru din București, care a marcat și rebrandingul companiei în Color Smart Distribution. Timișoara este o piață în plină dezvoltare în domeniul amenajărilor interioare și am observat o cerere tot mai mare în zona produselor premium și premium plus, precum și o dorință a beneficiarilor de a obține amenajări de calitate, durabile, realizate cu materiale ecologice, naturale. În plus, prezența noastră în această zonă oferă consumatorilor finali, atât acest tip de produse pe care le caută, cât și consultanță din partea echipei, soluții personalizate și proiecte la cheie, realizate cu echipele noastre de aplicatori”, a declarat Cătălina Trupșor, fondator și CEO Color Smart Distribution.

Prin noul showroom, Color Smart își propune să fie mai aproape de specialiștii și clienții finali din zona de vest a țării, care au nevoie de suport pe tot parcursul proiectelor. Totodată, Timișoara devine astfel un hub pentru Color Smart, de unde va coordona toate comenzile din vestul României. În plus, prin această poziționare, Color Smart va reuși să ofere servicii mai bune, termene de livrare extrem de avantajoase, condiții optime pentru alegerea culorilor sau a texturilor necesare unei decorări de vis.

Intrarea pe piața din Timișoara face parte din strategia de extindere teritorială a Color Smart, care este deja prezentă în mai multe orașe importante ale țării.

Compania își propune pentru acest an să-și consolideze o comunitate de specialiști, designeri, aplicatori, dar și consumatori finali atât în Timișoara, cât și în județele din proximitate, și să devină tot mai vizibilă atât în vestul țării cât și la nivel național. De asemenea, Color Smart are în plan să își îmbogățească portofoliul de produse cu noi branduri internaționale.

„Orice intrare pe o piață nouă necesită o perioadă de acomodare, în care să convingem pieța locală de valoarea unică a produselor și serviciilor pe care le oferim, să creștem o echipă nouă de specialiști.

Printre altele vom organiza workshopuri dedicate fiecărei categorii în parte, cursuri în cadrul Academiei Novacolor pentru a forma viitori maeștri, dar și evenimente de networking. Până la finalul anului ne propunem să fim mai aproape de fiecare comunitate în parte, și să fim prezenți în mediile relevante pentru specificul businessului nostru.

Din cifra de afaceri prognozată pentru 2022 doar 5-8%, respectiv 250.000 – 300.000 de euro, se va datora deschiderii noului showroom Color Smart în Timișoara. Ne așteptăm la creșteri cu adevărat spectaculoase din al doilea an de funcționare, respectiv 2023”, a mai declarat Cătălina Trupșor.

Orientarea Color Smart către zona de vest a țării are la bază și dezvoltarea pieței imobiliare din Timișoara, unde toate segmentele rezidențiale sunt în expansiune. Compania a sesizat că segmentul de design interior evoluează în același ritm cu domeniul imobiliar și are un real potențial de dezvoltare.

În plus, Timișoara se bucură de una dintre cele mai renumite facultăți de arhitectură din țară, astfel că în zona de vest a țării comunitatea de arhitecți și designeri este numeroasă, iar oferta serviciilor de design interior este și ea bogată.

În decizia de extindere, Color Smart s-a bazat și pe faptul că în această zonă clienții finali înțeleg importanța și avantajele de a lucra cu un designer sau arhitect în proiectul de amenajare al casei, țin cont de calitatea materialelor pe care le aleg, de la tipul de pardoseli, până la calitatea vopselelor, și lucrează cu echipe de aplicatori calificați.

Compania oferă pachete personalizate de servicii care pot include: consultanță în alegerea culorii, texturii și finisajelor potrivite, în funcție de specificul proiectului, consultanță în bugetare (estimarea și calcularea bugetului), suport tehnic pentru pregătirea vopselei, consiliere în șantier, precum și recomandări de specialiști cu care companiile pot colabora – arhitecți, designeri, constructori, aplicatori.

