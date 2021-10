Colterm a dat drumul la căldură, dar în mai mult de jumătate dintre școlile din Timișoara temperaturile nu trec de 20℃

Luni, 11 octombrie, Colterm a început probele la „călduț”, dar nu peste tot în oraș. Totuși, nici acolo unde a trecut agent termic prin instalații nu a fost foarte bine. Centralele au fost setate la 35℃, fapt ce a făcut ca nu toți clienții să aibă temperaturi optime. Roxana Iliescu, consilier local PRO România, reclamă faptul că inclusiv în școli s-a resimțit acest lucru: 42 din 71 de unități de învățământ din Timișoara ar fi avut temperaturi de sub 20℃ luni.

„Haos, minciuni și frig în clase, spitale și locuințe! Asta ne livrează băieții deștepți de la Colterm și marii salvatori/ reformatori ai Patriei! Abia astăzi a fost prima zi de probe la Colterm, temperatura de plecare a agentului termic din punctele și centralele termice fiind reglată la 35 grade C. Rezultatul? Din 71 unități de învățământ care au răspuns Prefecturii, în 42 s-au înregistrat sub 20 de grade C temperatura în clase. Situația este foarte delicată și în spitale, casele timișorenilor abonați Colterm și în alte instituții racordate la sistemul centralizat de furnizare apă caldă și căldură”, spune aceasta.

Ea amintește și că sunt încă zone întregi în care nu a fost pornită căldura, dând următoarele exemple: PT Paltinis – Zona M. Viteazul – Bălcescu; PT 7C – Zona Loga; PT 21 – Zona Punctele Cardinale – Take Ionescu; PT 6 – Zona P-ta Sf. Gheorghe – Libertatii; PT 63 – Zona Odobescu; PT 41 – Zona I.I. de la Brad; PT 45A – Zona Bucovina; PT 45 – Zona M. Basarab; PT 84 – Zona A. Ipatescu; PT 98 – Zona Steaua; PT 86 – Zona Dâmbovița. Aceste puncte termice se regăseau într-o listă publicată de Colterm. Compania anunța că în aceste zone încă se lucrează pe proiectul pe fonduri europene de înlocuire a unor conduce vechi.

„Între timp, nimeni habar nu are care-i strategia privind asigurarea apei calde și căldurii în sezonul de iarnă 2021/2022. Mai întâi ne-au amețit că vor consuma gaz, deși toată presa vuia de creșterea explozivă a prețului gazului. După, că vor consuma și cărbune. Nu știe nimeni cât cărbune și cât gaz. Zero calcule, zero analiză! Dar un lucru este cert: gaz vom avea doar cu banii în avans, bani pe care nu-i avem. Poate îi dă Cioloș (propunerea lui Klaus Iohannis pentru funcția de prim-ministru – n.r.) totuși… (Fritz se plângea că guvernul Cîțu nu a alocat fonduri pentru Timișoara – n.r.)”, mai spune Iliescu.

Aceasta amintește și de lipsa de cărbune, subiect atins în ultima adunare generală a acționarilor (AGA) Colterm: „În anii precedenți începea livrarea de cărbune în stoc încă din luna august, astfel că testele începeau având în stoc minim 50-60 de mii de tone. Cum spuneam, astăzi, zero! Pe de altă parte, nu știu despre ce livrări de cărbune contractate vorbește primarul Fritz, cât timp abia astăzi, 11.10.2021 s-a dat Decizie de constituire comisie de negociere încheiere contract achiziție cărbune cu Redolaj Oradea – doar achiziție, întrucât Oradea nu asigură și livrarea ( transportul), iar miercuri, 06.10.2021, după declarațiile făcute de primarul Fritz cu o zi înainte (la plenul de îndată pe tema Colterm), a fost transmisă o solicitare cu Grafic de livrare către AMV Style … la care nu s-a răspuns până in prezent”.

În final, Roxana Iliescu atinge și problema conducerii companiei, cu directori general interimar și cu alte posturi vacante, chiar și după ce numărul de directori a scăzut după aprobarea ultimei organigrame: „În altă ordine de idei, după organigramă la organigramă, astăzi avem deja al treilea director general interimar din 16 august (actualmente, se pare, infectat cu Covid 19) și un director distribuție. În rest, NU avem director economic ( fostul și-a dat demisia începând cu 10 august), nu avem director tehnic (am avut interimar începând cu 1 septembrie, dar și-a dat demisia începând cu 30 septembrie)”.

Roxana Iliescu este, de altfel, unul dintre consilierii locali cei mai vocali pe tema Colterm. În ultimele luni, aceasta a reclamat o prestație slabă din partea consiliului de administrație numit de administrația Fritz, a contestat și felul în care Cristian Mîțu, fost președinte CA, a ajuns director interimar, dar a încercat și să modifice criteriile din procedura de selecție a noului CA, astfel încât să fie cât mai importantă experiența, să ajungă membri și avocați și economiști sau să fie avantajați candidații neafiliați politic. În ultimul caz, consilierii locali USR PLUS și PNL s-au opus.

