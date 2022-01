Colterm arde „pământ și bolovani în loc de cărbune”

Roxana Iliescu, consilier local PRO România, vine cu noi acuzații la adresa administrației Fritz în legătura cu problemele de la Colterm. Iliescu reia problema cărbunilor, însă de aceasta dată nu mai vorbește numai despre lipsa stocului, ci de calitatea celui care până la urmă este livrat.

Potrivit consilierei locale, la începutul iernii, principala problemă era lipsa stocului de cărbune. Între timp, în loc să negocieze cu principalii colaboratori din trecut, conducerea Colterm i-a dat pe aceștia în judecată pentru nerespectarea graficului de livrări, cu toate că existau întârzieri la plăți. Au fost organizate licitații pentru găsirea unor noi furnizori, însă calitatea cărbunelui, spune aceeași consilieră locală, este îndoielnică. Iată explicațiile sale:

„Pământ și bolovani în loc de cărbune! Cam asta se «arde» la Colterm și nu prea cred că de vină sunt nici vechea administrație și cu atât mai puțin creșterea prețului la gaz!

Iată ce ne spunea City- manageru’ Creiveanu în octombrie:

«Comutăm masiv pe cărbune, practic 90% din energie va fi asigurată de cărbune, iar pentru diferență vom avea un nou furnizor de gaz (…)» ( sursa: tion.ro)

Bine, la acel moment, useriștii în frunte cu primarul Fritz încă nu îmbrățișaseră minciuna conform căreia cedează sistemul/instalațiile de la CET Sud de la prea mult cărbune!

Mai mult, ce ne mai spunea același Creiveanu: «În momentul în care am dat drumul la căldură, consumul a crescut exponențial, facturile zilnice au ajuns la peste 2 milioane de lei, în condițiile în care nu aveam ger afară. Calculul nostru e că dacă am fi mers sută la sută pe gaz și era o lună de iarnă în toată regula am fi ajuns la 4,5 milioane de lei factură pe zi pentru gaz. Prețul e uriaș. Dacă trecem preponderent pe cărbune costul se diminuează simțitor. La un calcul grosier, pe o zi de iarnă, costul cu cărbunele ar fi undeva pe la 250.000 de lei, costul cu gazul ar fi undeva pe la 500.000-600.000 de lei, în condițiile în care gazul ar reprezenta sub 10% din necesarul de energie, atât de disproporționat e prețul»

Prin urmare, de ce ne costă aproximativ 2 mil. lei/ zi căldura și apa caldă și nu cât aproxima Creiveanu?

Pentru că băieții ăștia au eșuat lamentabil inclusiv în negocierile cu furnizorii de cărbune! Față de principalii furnizori de cărbune ai Colterm au avut cea mai «potrivită» abordare: pe cei de la CE Oltenia i-au dat în judecată în decembrie 2021 pentru nerespectarea graficului de livrări, în contextul în care au o datorie uriașă de achitat acestora. Adică pe lângă faptul că nu sunt gospodari și nu și-au făcut stoc de cărbune încă din vară, nici măcar nu au cea mai elementară și de bun simț gândire de oameni de afaceri: au dat în judecată pe cineva la care au datorii… și mai vor să le fie livrat cărbune! În plus, pe cei de la AMV Style din căpușe și hoți nu i-au scos…

Acum, aceleași minți luminate, nu știu cum să se milogească în fața acestor furnizori, să-i determine totuși să mai aducă cărbune, pentru că ce a venit între timp este în mare parte o mizerie!

Între timp, licitații peste licitații câștigate inclusiv de firme care aduc mai mult pământ și bolovani decât cărbune, cu camioanele…

Consecința? Prin comparație, dacă în 2020 aveam pe o zi un consum de gaz (media )=2600 Nmc/h , pentru arderea a 1056 tone cărbune (cu o putere calorică de 1600/1700 KCal), la ora actuală, în mod absolut halucinant avem consum de gaz DUBLU(medie) = 5200 Nmc/h pentru arderea aceleiași cantități de cărbune, culmea, declarat la o valoare calorică chiar mai mare!!!

Ce înseamnă asta? Simplu… consumăm în draci gaz, mult mai mult decât ar fi necesar, pentru arderea pământului și a bolovanilor!!! De distrugerea echipamentelor și chinul oamenilor din Colterm care trebuie sa facă față acestei situații, nu mai zic…!

Spuneți voi, acum, pentru toată situația prezentată mai sus, tot vechea administrație e de vină?! Tot creșterea prețului la gaz e cauza lipsei stocului de cărbune și a eșecului lamentabil în negocierile cu principalii furnizori de cărbune?!

PS astăzi, în CET Sud sunt aproximativ 5000 tone de pământ, bolovani și cărbune, în contextul în care consumul zilnic este de 1600/1700 tone cărbune (necesarul ar fi de aproximativ 2300 t/ zi cărbune)”.

Comentarii

comentarii