Comemorare sau rememorare! Ce e greșit? Prof. Adrian Kali: “Noi nu mai contăm? Uitați-vă la noi, suntem în viață…!”

Și în acest an, autoritățile locale au mizat pe aceeași ideea “comemorare Revoluției din Decembrie 1989 de la Timișoara”. Pe buna dreptate, profesorul de istorie, Adrian Kali, un erou al revoluției, implicat direct în evenimentele tragice din urmă cu 33 de ani, când a fost chiar împușcat, atrage atenția că este greșită această abordare de comemorare. De ce? Iată explicația prof. Kali:

“An de an se merge pe o idee profund greșită. În fiecare an se axează pe ideea de comemorare a revoluției, ceea ce e o mare eroare, ci trebuie să se meargă pe ideea de rememorare, așa cum este firesc, mai ales că persoanele care au făcut atunci revoluția sunt în viață. Numai în data de 17 decembrie, sunt comemorați morții și există doliu național. Atât. Nu se mai vorbește de revoluție, ci de comemorare. Ceea ce este profund greșit. Noi, care suntem în viață, revoluționarii, care am făcut revoluția, nu mai contăm. E adevărat că atunci au murit oameni, dar uitați-vă la noi că suntem în viață. Noi nu mai contăm? Haideți să arătăm că suntem, nu că am fost. Să rememorăm. Întotdeauna vorbim la trecut. Trebuie să vorbim de Revoluția din Decembrie 1989 și de noi, revoluționarii, fiindcă suntem aici, în viață, și am reușit să ducem la bun sfârșit acele evenimente, iar poporul român și-a câștigat libertatea. Asta trebuie să înțelegem”, a atras atenția prof. Adrian Kali.

Iată cum a fost împușcat prof. Adrian Kali, evenimentul mărturisit chiar de el: “Agresorii au tras de la marginea magazinului Lacto-Bar…! Am tras şi eu cu militarii tot în părţile acestea…! În data de 22.12. 89, am reţinut mai multe persoane din securitate statului pe care le-am legitimat…! Am fost împuşcat în piciorul femurului drept cu o armă de calibru mare şi probabil cu gloanţe dum-dum. Am văzut 2 din cei care au tras în noi – unul era în costumaţie gri albastră cu caschetă albă, iar celălalt era îmbrăcat în negru cu ceva alb la cap în frunte după care l-am identificat. Militarii m-au dus în Operă şi după 2 ore am fost dus la spital şi operat…!”

