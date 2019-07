Comisia Europeană apreciază munca desfășurată de echipa Timișoara 2021 și atenționează că trebuie rezolvată finanțarea publică

Comisia Europeană, Directoratul General pentru Educație, Tineret, Sport și Cultură, Directoratul Cultură și Creativitate dă publicității al doilea raport de monitorizare Timisoara European Capital of Culture 2021, Second Monitoring Meeting, Report by the Expert Panel, Timisoara, June 2019.

Raportul detaliază temele de discuție din timpul vizitei de monitorizare, precizând că „Asociația Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii (Timișoara 2021) a depus, înainte de întâlnire, un raport detaliat și cuprinzător în care a prezentat activitățile desfășurate după prima întâlnire de monitorizare și raportul intermediar de progres până în aprilie 2019.”

De asemenea, raportul mai conține două secțiuni esențiale: Recomandări și concluzii, și Pașii următori.

„Grupul de experți apreciază că părțile interesate la nivel local și național (n. trad. – stakeholders) tratează ECoC/capitala culturală ca pe o prioritate.

Cu toate acestea, grupul se aștepta ca, în urma ultimei vizite in situ din iunie 2018, mai mulți pași să fi fost parcurși; cu toate acestea, recunoaște și apreciază munca desfășurată de echipa Timișoara 2021 și de oraș. (…)

În special, este esențial să se rezolve problemele legate de procedurile de finanțare publică. Este necesar să se înceapă implementarea planului de producție pentru programul artistic care a fost angajat în dosarul de candidatură.

Aceasta este condiția necesară pentru ca proiectul să avanseze de la proiectare la implementare.” consemnează grupul de experți.

Comisia Europeană plănuiește a treia vizită de monitorizare în toamna anului 2020, conform planificării inițiale.

Conform procedurii standard, la sfârșitul acestei vizite grupul de experți va face recomandarea către Comisie în legătură cu acordarea premiului Melina Mercouri Timișoarei 2021.

Timișoara 2021 mulțumește experților de monitorizare și Comisiei Europene pentru sprijinul și recomandările primite, a început deja să lucreze la acestea și va informa Comisia Europeană și grupul despre situația finanțării înainte de finalul lunii octombrie 2019, respectiv va trimite un raport despre stadiul implementării prezentelor recomandări până la finalul lunii februarie 2020, așa cum cere grupul de experți.

Reprezentanții Comisiei Europene s-au aflat la Timișoara în iunie pentru a realiza monitorizarea programată pentru 4 orașe, Timișoara (România), Elefsina (Grecia), Novi Sad (Serbia) și Esch-sur-Alzette (Luxemburg), viitoare capitale europene ale culturii.

