Comisia Europeană continuă finanțarea cu încă 14,4 milioane euro a E³UDRES², din care face parte și UPT

Comisia Europeană a aprobat continuarea finanțării cu încă 14,4 milioane euro a proiectului E³UDRES², în care Universitatea Politehnica Timișoara este partener încă de la început. Accentul principal al fazei următoare va fi pe intensificarea colaborării existente și integrarea tot mai profundă a activităților celor nouă instituții partenere.

Lansat în toamna anului 2020, proiectul european E³UDRES² (Engaged European Entrepreneurial University as Driver for European Smart and Sustainable Regions) s-a impus ca un consorțiu de 6 instituții de învățământ superior (St. Pölten University of Applied Sciences, Austria;

Instituto Politécnico de Setúbal, Portugalia; Universitatea Politehnica Timișoara, România; Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, Ungaria; UC Leuven Limburg, Belgia; Vidzeme University of Applied Sciences, Letonia), ulterior extins prin includerea a încă 3 universități (Fulda University of Applied Sciences, Germania; Saxion

University of Applied Sciences, Olanda, JAMK University of Applied Sciences, Finlanda), care promovează dezvoltarea orașelor mici și mijlocii și a mediilor lor rurale, transformându-le în regiuni inteligente și durabile, conturând și contribuind la crearea unui viitor prosper, cu o mai bună calitate a vieții pentru o societate europeană în plin progres.

Simțind responsabilitatea, dar și necesitatea de a sprijini coeziunea și cooperarea în întreaga Europă, alianța a invitat, de asemenea, studenți și personal de la trei universități din Ucraina și trei universități din Albania și Kosovo să se alăture activităților ca parteneri asociați pentru a experimenta și a contribui la activitățile alianței și pentru a învăța unii de la altii.

Alianța aduce împreună universități din nouă țări europene, dar și aproape 40 de autorități regionale, antreprenori, inovatori din regiunile respective care au contribuit în ultimul an la identificarea priorităților. Discuțiile au condus la patru domenii prioritare principale: „Sănătate, bunăstare și incluziune socială pentru regiuni”, „Soluții digitale și tehnologie aplicată profundă pentru regiuni”, „Economie rezilientă și inovație pentru regiuni” și „Industrii creative pentru identitatea regiunilor”.

Obiectivul principal al alianței constă în creșterea flexibilității învățării și dezvoltării abilităților prin aplicarea principiului „Talent Funnel – Pâlnia Talentului”, oferind celor peste 50.000 de studenți și altor cursanți din regiuni un întreg sistem de diferite formate interconectate interdisciplinare, orientate spre practică, bazate pe antreprenoriat în mediul international.

Acestea variază de la „aperitive” scurte de învățare la evenimente intensive de învățare și dezvoltare, Hackathoane, Bootcamp-uri, diverse I Living Labs, cursuri comune finalizate prin microcredite și stagii practice la nivel european. Cercetarea orientată spre utilizator și sprijinirea capacității de inovare, a start-up-urilor, a legăturilor dintre actorii regionali la nivel local și european reprezintă un alt fundament crucial al următoarelor activități. Dezvoltarea mai multor centre comune de excelență în cercetare aplicată și a școlilor doctorale comune vor spori capacitatea de cercetare în cadrul alianței.

În această nouă fază a proiectului E3UDRES2 2.0, caracterizată prin indicatori extrem de ambițioși, Universitatea Politehnica Timișoara va fi leader al pachetului de lucru „Cercetare și cunoaștere în serviciul utilizatorilor” și co-leader al pachetelor de lucru „Dezvoltarea talentelor” și „Digitalizare & infrastructură”.

Toate universitățile partenere văd potențialul de transformare al inițiativei și au experimentat capacitatea sporită de colaborare în ultimii ani 3 ani. În timp ce prima etapă a permis stabilirea identității și a valorilor comune, consolidarea parteneriatului, perioada de început a noii faze va permite construirea de structuri și capacități cheie pentru integrarea strategică pe termen lung a alianței E3UDRES2, construirea unei baze comune pentru calitate, transformarea digitală a universităților partenere, dezvoltarea strategică comună și chiar realizarea de investiții comune. Următorii ani vor aduce apoi lărgirea substanțială a activităților și a gamei celor angajate.

Prin urmare, toate părțile interesate relevante din regiunile implicate, studenții, personalul academic, ceilalți parteneri la nivel european sunt invitate să se alăture în această călătorie interesantă, cu scopul de a contribui la o viață mai bună în regiunile europene, la pregătirea societății de a aborda provocările viitoare prin noi abilități și competențe, capacități de inovare și rețele de parteneriat în viitor.

