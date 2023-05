Compania aeriană HiSky deschide ruta Timişoara – Tel Aviv

Compania aeriană HiSky va opera,începând din luna august, zboruri regulate pe ruta Timişoara – Tel Aviv (Israel). Vor fi două zboruri săptămânal, iar preţul unui bilet porneşte de la 49,99 euro cu toate taxele incluse.

”La sfârşitul lunii august, lista rutelor regulate directe disponibile de pe aeroportul Traian Vuia din Timişoara va fi extinsă cu încă o destinaţie internaţională. Locuitorii din vestul României vor putea călători cu HiSky către Tel Aviv, Israel devenind astfel cea de-a şasea ţară accesibilă cu un zbor direct de pe acest aeroport. Ruta Timişoara – Tel Aviv – Timişoara va fi operată de compania aeriană începând cu sezonul de toamnă, cursa inaugurală către principalul aeroport internaţional din Israel, Ben Gurion, fiind programată pentru data de 31 august 2023”, se arată într-un comunicat de presă, de joi, al companiei aeriene HiSky.

Conform ofertei de lansare, publicate pe site-ul companiei, preţul unei călătorii Timişoara – Tel Aviv, cu toate taxele incluse, porneşte de la 49.99 euro. Orarul zborurilor prevede două frecvenţe săptămânal, în fiecare zi de luni şi joi: Tel Aviv (TLV) 14:25 – 17:35 Timişoara (TSR), Timişoara (TSR) 18:35 – 21:25 Tel Aviv (TLV).

Potrivit companiei, Tel Aviv este cea de-a doua destinaţie pe care compania aeriană HiSky alege să o deschidă de pe Aeroportul Timişoara, după ruta Bucureşti – Timişoara, operată deja cu şase frecvenţe săptămânale, începând cu luna mai a anului trecut.

„Suntem o companie în dezvoltare şi de aceea suntem atenţi să ne facem bine temele înainte de a deschide o nouă rută. Primul pas pe care l-am făcut la Timişoara a fost să o conectăm mai bine, adică mai ieftin şi mai confortabil, de capitală şi de hub-ul de la Otopeni. Am reuşit, în ultimul an, să consolidăm această rută, cu şase frecvenţe pe săptămână. Ne aflăm acum într-un moment în care, odată cu extinderea flotei, putem continua să dezvoltăm acest aeroport. Am ales ca primă rută internaţională Tel Aviv, o destinaţie pe care o operăm deja cu succes din Bucureşti, Cluj şi Chişinău. Din experienţa de până acum, pe alte aeroporturi, dar şi din studiile premergătoare pe care le-am făcut suntem siguri că şi timişorenii aşteptau această legătură directă cu Israelul atât pentru turism cultural, religios, de sejur sau city break, cât şi pentru traficul de business. În plus, sperăm ca zborurile noastre să nu fie doar o cale de plecare către Tel Aviv ci şi una care să aducă turişti şi oameni de afaceri israelieni în România, mai ales în contextul manifestărilor culturale care au loc anul acesta în oraş.”, Iulian Scorpan, CEO HiSky.

HiSky operează din România zboruri internaţionale directe cu plecare de pe aeroporturile din Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara, Iaşi şi Baia Mare către Barcelona, Malaga, Tel Aviv, Bruxelles, Paris şi Dublin. Din Republica Moldova, pasagerii pot călători cu HiSky către opt destinaţii externe: Milano, Paris, Dublin, Frankfurt, Tel Aviv, Roma, Bologna şi Veneţia.

