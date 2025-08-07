De către

Compania americană de automotive Visteon Electronics a plecat din Timișoara

Visteon Electronics România, subsidiara din ţara noastră a producătorului american de componente electronice pentru industria auto Visteon, s-a dizolvat în martie, arată o decizie a adunării generale a asociaţilor, obţinută de Economica.net.

Compania americană Visteon a intrat în România în 2018. În 2019 a deschis un centru de dezvoltarea de software pentru produse electronice avan­sate la Timişoara.

La 5 martie 2025 asociaţii Visteon Electronics România au decis dizolvarea şi lichidarea simultană a societăţii, arată decizia adunării generale a asociaţilor, consultată de Economica.net în Monitorul Oficial.

Visteon a înregistrat creşteri ale afacerilor şi profitului în anul 2024 faţă de valorile obţinute în anul 2023.

Visteon Electronics România a avut cifră de afaceri netă de 15 milioane de lei în anul 2024, cu 5% mai mare decât cea din anul 2023. Firma a avut profit net de 600.147 lei în anul 2024, cel puţin dublu faţă de valoarea înregistrată în anul 2023.

Visteon Electronics România a lucrat cu un număr mediu de 36 de angajaţi în 2024, în scădere cu un om pe statele de plată faţă de valoarea indicatorului din anul 2023.

Visteon Electronics România a fost deţinută de Visteon Holdings Hungary KFT şi de Vihi LLC din SUA, potrivit informaţiilor publicate în Monitorul Oficial.

