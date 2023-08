Compania Continental, prezentă și în Timișoara, ia în considerare vânzarea diviziei de automobile inclusă în ContiTech

Furnizorul german de piese auto Continental ia în considerare vânzarea diviziei de automobile incluse în prezent în ContiTech. Posibila vânzare ar face parte dintr-o reorganizare mai largă a companiei, planificată de președintele Consiliului de Supraveghere, Wolfgang Reitzle, și de consiliul executiv din jurul CEO-ului Nikolai Setzer, conform Reuters.

Compania a transmis în februarie că reorganizează ContiTech din șase divizii într-una, în Europa, America și Asia Pacific, în timp ce își grupează activitățile auto într-o unitate separată orientată spre electromobilitate. Acea unitate – specializată în curele și sisteme de etanșare, cu o cifră de afaceri de peste 2 miliarde de euro – urmează să fie separată în termen de doi ani. Ar putea fi vândută, divizată în continuare sau să fuzioneze cu o altă companie.

Afacerea cu anvelope, extrem de profitabilă, și partea non-auto a ContiTech vor fi păstrate ca viitor nucleu. Conform profit.ro, Continental a refuzat să comenteze informațiile.

În primăvară, grupul german Continental a adăugat investiții în valoare de aproximativ 180 de milioane de euro în operațiunile sale din România și a trecut de pragul de 19.000 de angajați la final de an 2022, comparativ cu 17.500 persoane în 2021. 2022 a fost un an în care concernul a finalizat deschiderea extensiei centrului de inginerie automotive din Timișoara, precum și inaugurarea primei megafabrici din cadrul grupului Continental, tot în Timișoara: centrul de producție automotive a adăugat a treia extensie și a pus în funcțiune linii noi pentru cele mai recente tehnologii, mărind gama de produse pe care megafabrica le va dezvolta pentru noile domenii de interes ale industriei auto. De asemenea, activitatea fabricilor ContiTech, a celei de anvelope, precum și a celei automotive din Sibiu, la fel ca a centrelor de cercetare și dezvoltare din Iași, Sibiu și Timișoara (Automotive și ContiTech) au înregistrat investiții în echipamente de ultimă generație, precum și în dezvoltarea personalului. Pentru 2023, compania are planificat să continue angajările. De asemenea, investițiile planificate vizează valori comparabile cu cele de anul trecut, atât în ceea ce privește extinderea sediilor, cât și în noi echipamente pentru centrele de inginerie și pentru fabricile de anvelope, de componente electronice și ContiTech din România.

Comentarii

comentarii