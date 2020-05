Compania elvețiană Connect44 își extinde biroul din Timișoara

Filiala locală a companiei elvețiene Connect44 își extinde cu 750 de metri pătrați biroul deja inaugurat în februarie în cadrul Vox Technology Park Timișoara. Contractul inițial fusese încheiat la finalul anului 2019, compania ocupând acum 1.000 de metri pătrați în cadrul proiectului.

Connect44 a înregistrat o cifră de afaceri în 2019 în creștere cu 83% față de anul precedent, până la 21.7 milioane de lei. La începutul anului a fost deschis primul birou în afara capitalei, în Timișoara, care devine astfel al doilea hub tech important al companiei în țară.

Compania elvețiană Connect44, fondată în anul 2000, are subsidiare în Marea Britanie, Germania, Franța, Austria, Danemarca și România. Aceasta oferă servicii și suport pentru companiile telecom (de la operatori la producători de echipamente IT & telecom) la nivel internațional. Subsidiara locală a fost înființață în 2017, sub denumirea de Connect44 Network Services. Expansiunea rapidă a companiei încă de la înființare a necesitat schimbarea sediilor datorită creșterii echipei, iar în prezent Connect44 are deschise în România 2 birouri importante: unul în București, iar al doilea în Timișoara.

Sursa: profit.ro

