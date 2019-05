Compania germană VIRTUAL7 va furniza tehnologii Oracle din biroul situat în clădirea UBC 3 din Iulius Town Timișoara, unicul din România

VIRTUAL7, companie germană specializată în tehnologii ORACLE, al cărei unic sediu din țară este la Timișoara, a încheiat un parteneriat pentru închirierea a 500 mp în componenta office a ansamblului mixt Iulius Town (denumit anterior Openville).

Centrul din România al companiei își va desfășura activitatea în clădirea de birouri United Business Center 3 (UBC 3). Imobilul office are peste 19.000 mp şi a fost livrat pe piață în luna martie, fiind cel de-al treilea finalizat în proiectul Iulius Town Timişoara, după UBC 1 (13.000 mp) și UBC 2 (18.000 mp).

VIRTUAL7 este o companie germană înființată în anul 1996, specializată în tehnologii ORACLE, cu sedii în Germania, Elveția și România. Compania de consultanță software și IT operează în Timișoara încă din anul 2004, iar relocarea în ansamblul mixt Iulius Town va permite consolidarea planurilor sale de dezvoltare pe piața locală.

Sediul din UBC 3 va găzdui 35 de ingineri specializați în Databases, Middleware, Business Intelligence, Data Analytics și tehnologii Open Source. Domeniul de activitate al experților VIRTUAL7 se concentrează pe tehnologii ORACLE, compania fiind partener ORACLE Platinum, furnizând servicii precum dezvoltarea de soluții personalizate, integrare a sistemelor, modernizare de aplicații, respectiv optimizarea proceselor de afaceri și IT.

„De când am deschis sediul din Timișoara, ne-am dezvoltat portofoliul de servicii constant și într-o manieră sigură, deopotrivă pentru angajații și clienții noștri. Acum a venit momentul să facem următorul pas, cu aceeași grijă pentru stabilitate și nevoie de dezvoltare, motiv pentru care am decis să ne mutăm sucursala în frumoasele birouri din UBC 3. Ne dorim ca angajații noștri să fie fericiți și să se simtă în siguranță, ceea ce va fi, în cele din urmă, în beneficiul clienților noștri, sub forma unor servicii îmbunătățite”, a declarat Nicolae-Ciprian Iancu, Head of Development la VIRTUAL7 Romania.

UBC 3 are 14 etaje, demisolul și parterul fiind rezervate spațiilor de retail, urmând să fie inaugurate, în perioada următoare, două restaurante, un pub, o cafenea şi o gelaterie.

Clădirea de birouri este poziţionată în vecinătatea Iulius Mall, astfel încât cei care lucrează aici au acces imediat la peste 350 de magazine, food court, restaurante, fitness center şi la o gamă variată de servicii. În plus, prin programul Card Partener, creat special pentru angajaţii din ansamblu, aceştia beneficiază de promoţii de până la 25%, la sute de locaţii din mall.

Clădirea UBC 3 va fi certificată LEED, dispunând de implementarea unor politici sustenabile de operare, cu scopul de a crește eficienţa costurilor la utilităţi şi confortul chiriaşilor.

