Compania Getica 95 Com pregătește o fabrică de contoare, după ce nu a reușit să preia AEM Timișoara, acum în insolvență

Compania Getica 95 Com, fosta lideră a pieței concurențiale românești de furnizare de energie electrică de dinaintea crizei energetice, aflată în continuare în Top 10 de profil, cu cotă de 4,7% în februarie, conform ultimelor date, planifică să investească în construirea unei fabrici de contoare de consum de curent în România, după ce, inițial, intenționase să o preia pe cea de la Timișoara, cea mai mare din țară, a AEM SA, a declarat, pentru Profit.ro, proprietarul și conducătorul Getica, Viorel Tudose.

Furnizorul de energie, care a ieșit din insolvență în august 2023, după o reorganizare de circa 2 ani, a terminat anul trecut cu profit net de aproape 64 milioane lei, mai mult decât dublu față de cel din 2022, la un rulaj de peste 1 miliard de lei.

″Am fost în discuții avansate cu cei de la AEM Timișoara pentru a lucra împreună, dar nu a existat acord pentru o colaborare. Am încercat apoi să cumpărăm pachetul majoritar de acțiuni, dar nu am reușit nici asta, compania intrând în insolvență. Suntem în negocieri acum cu un producător din Germania, acordurile de confidențialitate încheiate mă împiedică să-i dezvălui numele. În primă fază, ei vor produce tipul de contor pe care ni-l dorim noi, dar vrem să și investim, ca să facem o fabrică de contoare în România. Avem deja în vedere 3 locații posibile. Nu cerem să ni se acorde facilități fiscale, nu cerem absolut nimic. Toată lumea trebuie să înțeleagă că România are nevoie de un producător de contoare″, a spus Tudose.

AEM SA, la care cei mai mari acționari sunt Ionel Pepenică (53,62% din capital) și Luxten Lighting Company (24,29%) și care se confrunta cu probleme financiare de mai mult timp, a intrat în insolvență în martie, în urma solicitării proprii în acest sens, cu datorii totale recunoscute de peste 240 milioane lei, cei mai mari creditori fiind banca de stat Exim Banca Românească (fosta EximBank), cu o creanță de 108,17 milioane lei, și ANAF (91,81 milioane lei).

