Compania IULIUS a premiat o soluție locală pentru mobilitatea urbană a Timișoarei, în cadrul unui concurs UrbanizeHub

O aplicație mobilă, pe bază de gamificare, care oferă o soluție integrată pentru toate serviciile de transport utilizate în deplasarea zilnică – acesta este proiectul premiat de compania IULIUS cu 750 de euro, în cadrul evenimentului „Urban Mobility Lab” Timișoara, organizat de UrbanizeHub.

În consens cu strategia de dezvoltare și regenerare urbană a companiei, care pune accent pe sustenabilitate și îmbunătățirea mobilității urbane, inclusiv prin încurajarea deplasării cu mijloace alternative de transport, IULIUS a fost partener al concursului de soluții „Urban Mobility Lab” Timișoara, desfășurat pe 28 și 29 noiembrie 2020. În competiția organizată de UrbanizeHub, start-up-ul online global concentrat pe orașe inteligente și dezvoltare urbană sustenabilă, au fost prezentate opt proiecte de îmbunătățire a mobilității Timișoarei.

Propunerile au vizat dezvoltarea unui ghid de siguranță și responsabilizare a șoferilor, prin evidențierea trecerilor de pietoni și nu numai (LifeSavers), amenajarea unor „autostrăzi” pietonale, care să faciliteze conectivitatea diferitelor zone din oraș (The Strollers), implementarea unor reglementări rutiere pe intervale orare pentru transportul și livrarea de mărfuri (Cargo), reorganizarea benzilor și managementul traficului în favoarea căilor alternative de transport (On the way to fifteen minutes) sau semnalizarea locurilor de parcare disponibile prin intermediul unei aplicații (CarLens). De asemenea, soluțiile au fost orientate și spre dezvoltarea de trasee pietonale și piste de biciclete de-a lungul rețelei feroviare (In a minute), introducerea unui sistem securizat pentru parcarea bicicletelor (BikeHub) și utilizarea unei aplicații mobile, pe bază de gamificare, care să integreze toate serviciile de transport necesare deplasării zilnice, în funcție de preferințele utilizatorilor (Alternative Commute).

Proiectele inovatoare au fost premiate de un juriu de specialitate, format din personalități din administrație și din alte domenii de activitate implicate în mobilitatea urbană. Premiul special acordat de IULIUS, în valoare de 750 de euro, a fost oferit echipei Alternative Communte, a cărei soluție a fost apreciată pentru impactul benefic asupra celor care se deplasează zilnic către locul de muncă.

Iulius Town Timișoara este construit și operat cu respectarea principiilor internaționale de sustenabilitate, având la bază un concept ce deschide proiectul către oraș prin grădini publice, și îl conectează prin legături pietonale. Totodată, proiectul este gândit pentru a favoriza deplasarea cu mijloace alternative de transport, fiind amenajate dușuri și vestiare la parterul clădirilor office pentru cei care vin la birou cu bicicleta, dar și peste 800 de locuri de parcare securizate pentru biciclete.

De asemenea, investițiile în infrastructură sunt o componentă importantă a proiectului, incluzând amenajarea unui pasaj auto subteran, lărgirea și modernizarea străzilor din proximitate, construirea parcajelor multilevel, subterane și supraterane, toate având scopul de a fluidiza traficul, a îmbunătăți conectivitatea zonei și a economisi timp.

Un element dominant al sustenabilității proiectului este Iulius Gardens, parcul din centrul proiectului amenajat integral, care include peste 4.000 de arbori maturi și 10.000 de arbuști, lac, alei de promenadă, piațete și multe alte atracții. Pe lângă rolul său de magnet social și destinație de relaxare, parcul are și un rol funcțional, acela de a crea o legătură verde cu orașul și de a oferi infrastructură pietonală.

