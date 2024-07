Competiție de rezolvare rapidă a cubului Rubik, filme în aer liber și ateliere distractive pentru copii, la Iulius Town

Pentru unii este un joc, pentru alții o adevărată problemă de matematică, însă cu siguranță toată lumea a auzit de cubul Rubik. Iulius Town Timișoara găzduiește în acest weekend competiția de rezolvare rapidă a cubului Rubik „Timișoara Cubing 2024”. Tot la Iulius Town continuăm seria de filme în aer liber, la Flight Cinema, cei mici sunt așteptați și în acest final de săptămână să își lase imaginația să prindă culori, la Atelierele de Creație și sesiunile de facepainting.

Există 43 de cvintilioane sau 43 de mii de cvadralioane sau 43.252.003.274.489.856.00 de posibilități de rezolvare a cubului Rubik, iar sâmbătă, 20 iulie 2024, veți putea vedea câteva dintre acestea la Iulius Town, unde va avea loc competiția de rezolvare rapidă a cubului Rubik, „Timișoara Cubing 2024”. Concurenți din România, Bulgaria, Serbia, Ungaria, dar și din alte țări vor parcurge probe de: 3x3x3, 2x2x2, 4x4x4, Skewb, Pyraminx și 3x3x3 cu o singură mână. Evenimentul a ajuns la cea de-a doua ediție și va avea loc în Atriumul Iulius Town, sâmbătă, 20 iulie, începând cu ora 10.00.

Și în acest weekend ne vedem la film sub cerul înstelat, în Iulius Gardens, la Flight Cinema. Vineri, 19 iulie, le vedem pe Julia Roberts, Jennifer Aniston și Kat Hudson în pelicula „Mother’s Day”, sâmbătă va rula thriller-ul „Knives Out”, iar duminică încheiem weekend-ul cu o comedie – „Las Vegas”. În fiecare seară ne întâlnim de la ora 19.00 pentru Sunset Warm-up și Check-in, filmele rulează de la 20.00, iar de la 21.30 rămânem la After Party. Evenimentul este organizat de Flight Festival și Iulius Town Timișoara, cu sprijinul Event Sound Dj și Check-OUTeam.

Vineri, de la ora 19.30, în Atrium, puteți să vedeți instalația performativă BORN(E), inițiată de coregrafele Maria-Luiza Dimulescu și Beatrice Tudor. Având la bază 18 interviuri cu persoane cu vârste cuprinse între 8 și 90 de ani, instalația chestionează existența corpului uman. Intrarea la eveniment este liberă.

Distracția continuă pentru cei mai mici și în acest final de săptămână, la Iulius Town. Sâmbătă, în zona Intersport, între orele 11.00 – 14.00, cei mici sunt așteptați la ateliere de creație, dar și de facepainting. Accesul este gratuit, în limita locurilor disponibile.

