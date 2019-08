Complexul Sportiv Bega (Dacia) va avea apa curată

Copiii şi pasionaţii de înot, care frecventează bazinul din zona Dacia vor avea apă curată, în continuare, în bazin. Uneori, apa a fost “prea curată”, pentru că s-a folosit prea mult clor pentru igienizare, ceea ce a dus la iritaţii ale ochilor şi ale pielii.

Primăria Timişoara a încheiat săptămâna trecută cu firma CORTEC SOLUTION Timişoara contractul de prestări servicii de întreţinere, tratarea apei, igienizarea, curăţarea echipamentelor tehnice şi incinta bazinului de înot din Complexul Sportiv Bega.

“Prestatorul de obligă să presteze serviciile menţionate la preţul de 90.000 de lei plus TVA pentru un an, respectiv 7.500 lei fără TVA /lună, pentru perioada de un an. Durata contractului este de un an şi a intrat în vigoare la data de 6 august. Prestatorul va livra produsele însoţite de avize de la Ministerul Sănătăţii, Comisia naţională pentru Produse Biocide şi să fie conforme cu caietul de sarcini”, arată documentele semnate între părţi.

