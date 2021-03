Compozitorul Gabriel Almași, UVT, obține premiul UCMR pentru muzică simfonică 2020

Acordarea premiului pentru muzică simfonică al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România pentru 2020 a revenit lui Gabriel Almași, din cadrul Facultății de Muzică și Teatru, a Universitatea de Vest Timișoara, pentru lucrarea „Themes- Anthemes”, care a avut prima audiție în 28 februarie 2020, sub bagheta lui Radu Popa.

„În vederea stimulării, afirmării și promovării creației originale românești în domeniile compoziției muzicale și muzicologiei, UCMR acordă premii menite să evidențieze creațiile de înaltă valoare artistică și științifică.”, explică UCMR.

Lucrarea premiată, „Themes/Anthemes” este dedicată centenarului Orchestrei Simfonice Timișorene și a fost comandată de către Sorin Petrescu în ianuarie 2020. În realizarea piesei autorul a stilizat încifrarea numelui orașului Timișoara, Ti=Si, Mi=Mi, S=Mib, O=Do, A=La, R=Re, A=La. În acest fel a fo creat un mod, o melodie cu numele orașului.

Compozitorul Gabriel Almași declară despre conținutul lucrării premiate și despre onorantul premiu:

„Titlul Themes/Anthemes reprezintă un joc de cuvinte între Themes – care însemnă „temă” sau „castrum regium Themes”, cum este menţionată Timișoara în izvoarele medievale timpurii și Anthemes – lipsa temei. Acest joc sugerează și forma piesei – o intercalare între tema (muzicală) sau teme și absența acesteia. Apariția neașteptată a unui citat din Ceaikovski este contribuția fetiței mele, Anna, care a intrat în camera mea în timp ce scriam, iar din camera ei se auzea valsul din Lacul Lebedelor. Momentul l-am marcat în partitură.

Adresez calde mulțumiri celor mai importanți parteneri, colaboratori și prieteni de inspirație. Sunt deosebit de onorat de faptul că lucrarea mea, „Themes/Anthes” a obținut premiul UCMR pentru muzică simfonică pe anul 2020, cu atât mai mult cu cât piesa este dedicata centenarului Orchestrei Simfonice Timișorene și este construită pe numele orașului Timișoara. Mulțumesc mult: Remus Georgescu, Dan Dediu, Adrian Iorgulescu, Irinel Anghel, Doina Rotaru, Mihai Măniceanu, Diana Rotaru, Gabriel Mălăncioiu, Sorin Petrescu (fără de care nu ar fi existat această lucrare și nici multe altele), Ionut Bogdan Ștefănescu, Doru Roman, Costin Soare, Cristian Lolea și tuturor celor care prin ceea ce faceți mă motivați și mă inspirați.

Mulțumesc minunaților interpreți de la Filarmonica Banatul! Mulțumesc mult Universității de Vest din Timișoara pentru că impulsionează, înțelege și sprijină creația artistică! Mulțumesc foștilor mei profesori, colegilor și studenților de la Facultatea de Muzică și Teatru din UVT, care prin curiozitatea și pasiunea lor ne fac să ne reinventăm mereu. Mulțumesc părinților, soției mele, și fiicei mele, Anna, care a contribuit puțin la elaborarea lucrării și care este convinsă (cum sunt și eu, de altfel) că acest premiu îi revine de fapt ei!”

Rectorul UVT, prof.univ.dr. Marilen Gabriel Pirtea, transmite felicitări câștigătorului acestui premiu prestigios: „Îl felicit pe Gabriel Almași pentru acest succes onorant, un premiu prin care comunitatea academică din Universitatea de Vest din Timișoara urcă o nouă treaptă în construcția culturală pe care o edifică an de an, sub deviza „La UVT, Cultura este Capitală!”.

