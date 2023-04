Comunicarea Nonviolentă în Educație – Laborator internațional de metode inovative la Timișoara

În perioada 11-15 aprilie, Timișoara devine locul de întâlnire pentru profesorii inovatori în educație din România, Europa și Asia în jurul ideii de învățare prin dialog și parteneriat.

Cu titlul Dialogue for everyone. Who is teaching who?, acest laborator internațional de metode inovative, găzduit anual de rețeaua NVC in Education Network (www.nvced.org), este organizat în 2023 în Timișoara de către Babel Școală+Liceu. Vor participa 42 de profesori din București, Iași, Cluj și Timișoara alături de colegi din Turcia, Olanda, Suedia, Belgia, Austria, Germania, Sri Lanka, Elveția.

Cele 5 zile de lucru împreună le vor oferi participanților un spațiu de experimentare a ceea ce înseamnă o comunitate democratică de învățare, unde colaborarea și compasiunea sunt valori fundamentale și sunt susținute prin instrumentele Comunicării Nonviolente.

Seara de joi, 13 aprilie, este dedicată comunității largi din jurul Babel Școală+ Liceu. Profesorii, părinții, studenții sau orice persoane interesate de inovația în educație, sunt invitați să participe la sesiunea de dialog și împărtășire de bune practici intitulată Școlile Dialogului. Aceasta va avea loc începând cu ora 18.30 și se va desfășura în limba engleză. Participare este gratuită, evenimentul fiind găzduit în noua clădire Babel Școală +Liceu, Str. Phoenix nr.41 Dumbrăvița.

Pentru participare este necesară completarea formularului de mai jos: https://forms.gle/ofsBJ5m4Tj43YeGs5

