Comunitatea IT din Timișoara s-a reunit în Iulius Town, la cea de-a șasea ediție a Banat IT Autumn Barbeque

Banat IT Autumn Barbeque, organizat de United Business Center Timișoara, parte a ansamblului mixt Iulius Town, și Asociaţia Banat IT, a ajuns la cea de-a șasea ediție. Desfășurat la finalul săptămânii trecute, evenimentul a reunit și mai mulți participanți decât la întâlnirile anterioare, fiind prezenți peste 1.000 de angajați din domeniul IT, din Timișoara.

Organizat anual, Banat IT Autumn Barbeque s-a desfășurat în parcul Iulius Gardens din Iulius Town, fiind o întâlnire informală de networking a persoanelor active din industria IT locală, dar și a celor din arii de activitate conexe. Ediția 2019 a beneficiat de un interes deosebit din partea comunității ce activează în domeniul tehnologiei informației. Peste 150 de companii, nu doar din clădirile de birouri United Business Center, ci și cu sedii în alte zone din oraș, au fost reprezentate la eveniment.

Organizatorii au pregătit numeroase momente artistice și activități interactive specifice, la care cei prezenți au luat parte cu entuziasm. Colegi, prieteni sau proaspăt cunoscuți s-au distrat împreună, au împărtășit „coduri” din activitatea lor și s-au bucurat de atmosfera relaxantă din Iulius Gardens. Nu au lipsit ritmurile muzicale, asigurate de DJ și band-ul JazzyBIT, concursuri cu premii, competiții amuzante, un mini teren de golf, delicii BBQ și multe alte surprize, care au însuflețit fiecare moment și i-au încântat pe IT-iști.

Este pentru al doilea an consecutiv în care ansamblul Iulius Town găzduiește acest eveniment, participanții fiind mai mult decât încântați de noua locație – Iulius Gardens.











