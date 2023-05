Comunitatea timișoreană pregătește studiul de fezabilitate pentru un viitor skatepark în Parcul Scudier

Comunitatea timișoreană a celor implicați în activitatea de skate lucrează în acest moment la elaborarea unui studiu de fezabilitate, care va sta la baza realizării unui skatepark în Parcul Scudier, acolo unde o asemenea facilitate ar fi trebuit realizată de mult timp, dar proiectul a eșuat lamentabil.

”Noi am spus din start trebuie să avem un skatepark serios, dar am vrut să evităm greșelile precedentului. Nu am vrut să rămânem fără, dar nici să îl facem fără aportul comunității. Nu e vorba de dotări de beton, ci de activare a unor activități. Va fi și o întâlnire, marți cu comunitatea, în funcție de aceasta se va face studiul de fezabilitate. Ne asumăm să scoatem la licitație skatepark-ul. Au venit cu o abordare modulară, și anul acesta vom putea pune un multitrak, înainte de finalizarea proiectului”, a declarat primarul Dominic Fritz.

Radu Radoslav, arhitect, reprezentând organizația AnonimTM, a anunțat că aceasta va realiza studiul de fezabilitate, pe care îl va dona municipalității.

”Proiectul este unul pro bono, în cadrul acestuia am încercat să aducem mai mulțiu proiectanți care să ne ajute și care sunt implicați, care au înțeles despre ce e vorba și care pe vremuri poate s-au dat pe role, pe biciclete și skateboard-uri. Ne gândim la o rețea, acest skatepark este în parcul Scudier, dar interesant este să legăm mai multe puncte din oraș care deja există. Spre exemplu skatepark-ul de la Sala Olimpia, skatepark-ul făcut ad-hoc în spatele ceasului floral”, a spus Radoslav.

În jurul proiectului se dorește aducerea întregii comunități creative, spre exemplu amatorii de graffiti sau cei din domeniul muzicii. În proiectul aflat în lucru sunt pistele clasice, dar și o zonă de cățărare și o scenă muzicală.

Primarul a explicat alegerea acceptării donației SF-ului.

”De ce are nevoie Timișoara să fie donat un Studiu de Fezabilitate, de parcă n-ar avea bani, tocmai dacă licitam la prețul cel mai mic câștiga o firmă anonimă din țară, care făcea un SF din birou. Noi ne asumăm costul pentru proiectare și execuție”, a mai spus Fritz.

