Concedieri masive la STPT, în timp ce directorii inventează profituri, deși societatea supraviețuiește din subvenții

61 de oameni au primit, în ultimele 48 de ore, notificări prin care sunt anunțați că vor avea loc restructurări și să își caute locuri de muncă. Este ireal că, în paralel, managerii useriști, numiți de primarul Fritz, au raportat rezultate financiare spectaculoase ale societății de transport, pe primele 6 luni ale anului 2025.

Asta deși tot ei recunosc că banii produși reprezintă mai puțin de 20% din cifra de afaceri a STPT, restul de 80% fiind subvenții acordate, la cererea primarului Fritz, în diverse ședințe ale CL Timișoara, pe parcursul ultimului an. Adică profitul e negativ, iar societatea în prag de faliment subzistă pe banii timișorenilor, din bugetul local.

Cei 61 de angajați care au fost anunțați că își vor pierde locul de muncă sunt în pragul revoltei. Este vorba despre oameni care lucrează la STPT de 30-40 ani și mai au între unu și trei ani până ar putea ieși pensie. Însă noii manageri sunt hotărâți să se scape de veteranii companiei și să îi lase pe drumuri, deși salariile acestora nu reprezintă o economie semnificativă la bugetul oricum falimentar al societății.

“Așa mari sunt cheltuielile cu noi de ne dau afară acuma, înainte de sezonul de toamnă-iarnă, când au venit și scumpirile astea? Și fără posibilitatea de a ieși la pensie, ăsta e respectul față de munca noastră de atația zeci de ani? A rămas fără bani domnul director Dogaru si nu mai are de unde să joace la păcănele sau unde joacă? Cu ce îi incurcă acești angajați care nu au încă varsta de pensionare? Și-au angajat în ultimele luni numai tineri useriști la STPT, care merg și filmează și fac poze…unul din ei are și un site de presă…presspectiva sau ceva de genul. Cum au făcut angajări când “ordonanța trenuleț” interzice acest lucru? Cum și-au mărit salariile cei doi directori, Petolea și Dogaru, cu 1100 lei, săptămâna trecută? Ce părere are primarul Fritz și premierul Bolojan de acest aspect? Parcă trebuie economie că statul se află în rahat până în gât, nu? Au pus niște criterii ilegale pentru persoanele care pleacă. Un avocat a depus la instanță cerere de suspendare a restructurării pentru deficiențe grave în materiale și criterii și partea de punctaj. Să nu uităm că șefa de la personal este de câteva luni soția unui membru USR de la Ghiroda, consilier local acolo. A apărut un interviu pe un iste local cu directorul Petolea, numai jumătate de adevăruri spuse. Anul trecut STPT a ieșit pe minus pentru că nu s-a făcut auditul de la SMTT și datorită acelui audit este Petolea pe plus cu raportările, nu că sunt ei mai buni manageri. Se fac multe ilegalități. Le vom face publice, tot ce știm și avem dovezi”, a declarat unul dintre protestatarii angajați ai STPT, a cărui identitate o protejăm pentru a nu suferi repercusiuni.

Raportări și laude mincinoase

Acum câteva zile, conducerea useristă a STPT se lăuda, într-un comunicat de presă, că cifra de afaceri netă aferentă primelor șase luni ale anului a ajuns la 89,5 milioane lei, în creștere cu 17% față de perioada similară din 2024.

“Încasările proprii, provenite din bilete și abonamente, au crescut cu 10%, de la 11,5 milioane lei în 2024, la 12,6 milioane lei în primele 6 luni din 2025. Costurile de operare s-au păstrat în linie cu perioada similară a anului trecut, înregistrându-se scăderi semnificative la capitolele reparații, piese de schimb și cheltuieli cu combustibilul – scăderi compensate de creșterea cheltuielilor cu energia electrică și cu taxele și impozitele datorate statului. Acest lucru a făcut ca Societatea să înregistreze un profit net de 181.109 lei la data de 30 iunie 2025, față de o pierdere de aproape 10 milioane lei în aceeași perioadă a anului 2024”, au transmis reprezentanții Societății de Transport Public Timișoara.

Cifrele trebuie citite însă în cheia corectă. Primăria Timișoara acoperă 85% din cheltuielile transportului public. Lucru recunoscut chiar de către directorul Florin Petolea, într-un interviu acordat Radio Timișoara, pe 10 iunie 2025. “În acest moment primăria ne susține, 85% din cheltuieli. Deci noi practic reușim să avem vânzări proprii de 15%. E destul de puțin. Eu mă compar în permanență cu operatori de transport din țară și mă uit la orașele mari care au toate mijloacele de transport, Iași, Galați, Cluj, bineînțeles, Oradea. Cei mai performanți ajung la 40% venituri proprii. Eu mi-aș dori ca în următorii ani să ajungem către 20-25% vânzări proprii. Anul acesta ne propunem 30 de milioane de lei din 195 de milioare de lei, cât va fi cifra noastră de afaceri totală, subvenție plus venituri”, a declarat directorul STPT.

