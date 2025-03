Concert extraordinar la UPT de Ziua Femeii: artiști ai Operei Naționale Române vor încânta publicul

Universitatea Politehnica Timișoara organizează un eveniment special dedicat Zilei Internaționale a Femeii, vineri, 7 martie 2025, de la ora 13:00, în sala Auditorium a centrului de conferințe al UPT.

Doamnele și domnișoarele vor fi răsfățate cu un spectacol muzical de excepție, susținut de artiști consacrați ai Operei Naționale Române din Timișoara și de corul Universității Politehnica Timișoara, apreciat pentru interpretările sale remarcabile.

Un repertoriu de excepție

Evenimentul promite o experiență sonoră de neuitat, cu un repertoriu variat, ce îmbină capodopere ale muzicii clasice și piese de musical. Printre momentele de referință ale serii se numără:

🎵 „O sole mio” – interpret: Remus Alăzăroae

🎵 „Stridono lassú” (din I Pagliacci, R. Leoncavallo) – interpretă: Paula Iancic

🎵 „Recondita armonia” (din Tosca, G. Puccini) – interpret: Cosmin Ifrim

🎵 „If ever I would leave you” (R. Goulet) – interpret: Octavian Vlaicu

🎵 „The Impossible Dream” (din Man of La Mancha, M. Leigh) – interpreți: Octavian Vlaicu & Marius Goșa

Spectacolul va fi acompaniat la pian de Rareș Păltineanu, iar moderatorul serii va fi Christian Rudik.

În program este inclus și un moment special susținut de corul UPT, care va interpreta piese tradiționale românești, precum „Ana Lugojana” (Ion Vidu), „Cântec din Maramureș” (Dan-Mihai Goia) și „Iac-așa” (Gavriil Musicescu).

Evenimentul are o durată de aproximativ 50-60 de minute, iar intrarea este liberă.

