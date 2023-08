Concert în memoria lui Adrian Orza, la Casa del Retro. Fostul viceprimar primește astăzi titlul de Cetățean de Onoare Post Mortem al Timișoarei

Horațiu Dejan, unul din cei mai buni prieteni cu regretatul Adrian Orza, va un concert în memoria celui care a ocupat funcția de viceprimar al Timișoarei timp de 12 ani. Evenimentul va avea loc la Casa del Retro, în 3 august 2023 (de Ziua Timișoarei), de la ora 21.00.

Prezentat de Florin Mihoc, evenimentul îi reunește pe toți prietenii muzicieni ai lui Orza: Florin Cvasa, Victor Miclăuș, Levi Molnar, Horea Crisovan, Szolt Szabó, Mirela Iacob, Bogdan Nagy și Cătălin Voișian, iar sunetul va fi asigurat de Deian Feniac.

“Pentru că Adi era un împătimit al muzicii, al rockului, mereu mă întreba când mai organizez un concert, să vină să mai bem un pahar, să povestim, să ascultăm muzică. Era un pasionat. Printre cei pe care i-am invitat acum sunt și cei de la The Blues Doctors, cu care Adi era prieten. Era bucuros să vină la concertele lor. Așa că atunci când am făcut strigarea pentru acest concert in memoriam Adrian Orza, au sărit toți. Va fi un jamm-session, toată lumea va urca pe scenă, nici nu știu cât o să dureze. Până la urmă muzicienii vor cânta cât simt, până când lumea îi va vrea. Va fi o seară memorabilă în memoria celui care a fost Adi Orza”, a transmis Horațiu Dejan.

Concertul care îi este dedicat coincide cu un alt moment important, în care Adrian Orza va fi declarat Cetățean de Onoare al orașului Timișoara, post – mortem.

Intrarea la concert este liberă pentru toți cei care l-au cunoscut și care doresc să îi aducă un omagiu.

Cu toate astea, Horațiu Dejan s-a gândit ca beneficiile financiare din aceea seară să ajungă la familia lui Adrian Orza.

“În primul rând, eu mi-am găsit o pasiune nouă de câțiva ani: pictura. Am pictat un portret cu Adi Orza, pe care îl voi dona familiei; Oliviei, doamnei Carolina și Cristinei, fetița lui. Profitul care se face prin consumație în seara respectivă vreau să-l donez familiei Orza, iar pentrucine dorește, persoane fizice sau juridice, va exista o urnă prin care se pot face donații. Asta pentru că a lăsat un gol uriaș, era stâlpul casei”, a mai declarat Horațiu Dejan.

