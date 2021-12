Concert live Dragoş Moldovan, câştigător „Vocea României”, în a doua zi de Crăciun, la târgul de iarnă din Iulius Town

Cadourile pentru sacul Moşului au fost cumpărate, bunătăţile pentru masa de Crăciun sunt pregătite, astfel încât nu ne rămâne decât să ne bucurăm, împreună cu cei dragi, de atmosfera magică a sărbătorilor de iarnă. Târgul „Winter in my Town” din ansamblul mixt Iulius Town te aşteaptă cu distracţie la înălţime, mâncare delicioasă, băuturi aburinde, concerte live şi spectacole de datini şi tradiţii.

Crăciunul, cea mai îndrăgită sărbătoare a anului de către cei mici şi mari deopotrivă, bate la uşă. Ştim că te-ai pregătit intens, ai vizitat numeroase magazine pentru darurile pe care le vrei altfel în fiecare an, ai împodobit bradul, ai împachetat cadourile, ai cumpărat şi preparat tot ce ai nevoie pentru masa festivă în familie. De acum încolo, relaxează-te şi bucură-te de tot ce are mai bun şi mai frumos această perioadă! La târgul de iarnă „Winter in my Town, din parcarea VIP a ansamblului mixt Iulius Town, poţi împărtăşi emoţia sărbătorilor cu întreaga familie.

Mirosul de scorţişoară şi vin fiert se va simţi la cel mai vesel târg de iarnă până pe 16 ianuarie 2022. Mic sau mare, oricine are aici motive de bucurie: căsuţe cu bunătăţi de sezon, food trucks cu preparate delicioase, Roata Panoramică, autodrom, carusel rotativ cu lanţuri, dar şi multă muzică live. Vino duminică, 26 decembrie 2021, la ora 19:00, să te bucuri de un concert live susţinut de Dragoş Moldovan, câştigător în anul 2019 al emisiunii „Vocea României”! Alături de trupa sa, Dragoş va cânta cele mai cunoscute melodii rock, precum şi producţii proprii.

Luni, în a treia zi de Crăciun, schimbăm registrul muzical şi te invităm să dansezi pe ritmurile pline de energie şi vibe ale trupei ALL STAR a DJ-ilor marca ESD Studio. Show-ul „Take Off in My Town: DJs by ESD” începe la ora 18:00, la „Winter in my Town”.

Şi pentru că sărbătorile de iarnă înseamnă, în primul rând, păstrarea tradiţiilor, duminică, 2 ianuarie 2022, te aşteptăm la un spectacol folcloric. De la ora 16:00, pe scenă vor urca artiştii Ansamblului Junii Timişului, care îţi vor transmite cele mai frumoase urări pentru Noul An după obiceiurile străvechi. Urăturile, Sorcova, „Umblatul cu Capra şi cu Ursul” sunt câteva dintre momentele artistice pregătite.

Târgul „Winter in my Town” este deschis zilnic în această perioadă. Pe 24 decembrie, programul este de la ora 12:00 la 18:00, dar din prima zi de Crăciun şi până pe 30 decembrie, distracţia se va prelungi până la ora 22:00. În ultima zi din 2021, târgul îi va primi pe vizitatori între orele 12:00 – 18:00. Pe 1 ianuarie 2022, noul an începe cu voie bună, la ora 12:00, şi va continua până seara, la ora 22:00. Acelaşi program, 12:00 – 22:00, va fi până în ultima zi de târg, 16 ianuarie 2022.

