Concert pentru îngeri, joi seara, în sala multifuncțională a CJT

Asociația Eugeniu de Savoya din Timișoara organizează Concert pentru îngeri, caritabil, joi 15 iunie, de la ora 19.00, susținut de basul Operei Naționale Române Timișoara, Marius Goșa și invitații săi, în sala multifuncțională a Consiliului Județean Timiș.

Evenimentul caritabil are că scop strângerea de fonduri pentru a sprijini Asociația Filantropică Ortodoxă din Giroc, care are în grijă câteva sute de copii nevoiași! (cu alimente, dus-adus școală, lecții etc).

“Da, există și preoți care oferă și pentru asta are nevoie de sprijinul nostru!”, îndeamnă organizatorii.

Concert pentru îngeri este titlul spectacolului, unde intrarea este deschisă tuturor și se face pe baza de donație!

Nu există o suma fixă, fiecare contribuie cu cât poate și dorește! Indicat ar fi măcar 50 lei de persoană – invitație ar fi rezonabil!

“Cine nu îl cunoaște pe Marius Goșa, solist vocal-bas, de la Opera Națională, acum are ocazie să îl asculte!”, mai îndeamnă organizatorii.

Comentarii

comentarii