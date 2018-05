Concerte corale la Catedrala Mitropolitană și la Domul din Timișoara. Festival internațional – Vox Mundi

Coruri din Finlanda, Polonia și România vor cânta la Festivalul coral internațional Vox Mundi, care va avea loc la Timișoara în perioada 24-27 mai.

Concertele se vor desfășura în sala Colegiului Național de Artă (CNA) „Ion Vidu”, în cea a Teatrului Național, la Catedrala Mitropolitană din urbea de pe Bega și la Domul Romano-Catolic din Piața Unirii.

Vor cânta corurile Sound și Madrigal, Corul de Copii Ocarina (Finlanda), Corul Orfeo Universitari, din Valencia (Spania) sau Skowronki Choir (Polonia). Timișoara va fi reprezentată în festival de Corul de fete al Colegiului Național de Artă „Ion Vidu” și Corul de copii „Cantanti”, ambele coordonate de Maria Gyuris. Evenimentul este organizat de Arhiepiscopia Timișoarei și Asociația Culturală Kratima, cu sprijinul Primăriei Timișoara.

Programul festivalului:

Joi, 24 mai

Ora 10:00, Sala CEDO, Camera de Comerț și Industrie – Workshop de jurnalism cultural cu Antoine Pecqueur, MEZZO TV,

Ora 18:00, CNA „Ion Vidu” – Concert aniversar „Lebedele” – 50 de ani de existență, dintre care 30 de ani cu Prof.dr. Maria Gyuris la pupitrul dirijoral.

Vineri, 25 mai

Ora 9:30, Universitatea de Vest – Întâlnire cu dirijorii – Repertoriul coral contemporan în Polonia, Finlanda, România (scurtă prezentare a repertoriului pentru copii și tineret)

Ora 18:00, la CNA „Ion Vidu”:

Corul de copii „Cantanti” (Timișoara, România)

Corul de copii „Ocarina” (Finlanda)

Special guest: „Skowronki” Choir (Polonia)

Sâmbătă, 26 mai

Ora 12.00, CNA „Ion Vidu” – Concert „Orfeo Choir” (Valencia, Spain)

Ora 19.00, la Teatrul Național va avea loc Gala Vox Mundi:

„Corul de fete al CNA „Ion Vidu”

„Ocarina Children Choir”, Finlanda

„Skowronki Choir”, Polonia

Special guests: Corul „Sound”

Corul „Madrigal”

Zoli TOTH project („For the beauty of the Earth”)

Duminică, 27 mai

Ora 10.00, la Catedrala Mitropolitană – Sfânta Liturghie și concert / Corul „Sound”, România

Ora 12.00, la Domul Catolic – Sfânta Liturghie și concert / „Skowronki” Choir, Polonia.

