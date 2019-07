Concerte rock în mijlocul naturii. Începe Custom Reșița Festival 2019, cu 20 de trupe

Weekendul acesta (5-7 iulie), în Poiana Golului din Reșița, începe Custom Reșița 2019 – festivalul care aduce pe scena din mijlocul naturii peste 20 de trupe rock și pop-rock!

Artiști precum John Newman, The Rasmus, Massive Wagons, Emir Kusturica and The No Smoking Orchestra, Celelalte Cuvinte sau Alternosfera, vor spune povestea acestei ediții.

Accesul în festival, către Poiana Golului va fi posibil pe jos, într-o drumeție de 15 minute, de la baza dealului, iar accesul auto înspre Poiana Golului este oprit (cu excepția mașinilor persoanelor cu dizabilități + un însoțitor).

Organizatorii pun la dispoziție microbuze speciale pentru cei cu dizabilități + un însoțitor, pentru femeile însărcinate, pentru familiile cu copii până la 5 ani și pentru cei cu sufletul tânăr de 60+, care vor pleca de vineri până duminică, înspre și de la festival, după următorul program:

stația Lidl de la Trezorerie: 16:00 – 22:00 și Poiana Golului: 00:00 – 02:00

Custom Reșița își va deschide porțile zilnic de la ora 14:00, primul concert va începe la ora 18, iar activitatea din cadrul festivalului se va încheia la 30 de minute după finalul ultimului concert din fiecare seară.

