Concertul ABRA și expoziția de pictură Fikl au atras mulți timișoreni, la Socolari, în Caraș Severin

O nouă manifestare cultural-artistică a avut loc, sâmbătă, la Socolari, nu departe de Timișoara, organizată de Fikl Visual Art, unde au participat mulți îndrăgostiți de pictură artistului Gheorghe Fikl.

Este vorba concertul ABRA și expoziție de pictură FIKL cu o selecție de lucrări de portofoliu din seriile The End of History, Neon Heart și Gentle Beasts.

Artistul a oferit vizitatorilor un tur ghidat al atelierului și galeriilor nou-amenajate în spațiul său din Socolari, apoi a urmat concertul cu trupa ABRA

Adrian Dinu – chitară, voce

Christian Podratzky – bass

Vali Potra – percuție ril

Abra s-a născut în 1984, când Adrian Schwartz-Dinu și Țucu Bleich au convenit să transforme duo-ul „Adrian Dinu-Răul Dudnic“ în trupă.

După câteva schimbări de componentă apare prima formulă semnificativă: Adrian Schwartz-Dinu – chitară,voce, Răul Dudnic – chitară, voce, Dinel Tolea – clape, Christian Podratzky – bas, Țucu Bleich – tobe.

Cvintetul nu durează însă, cristalizandu-se destul de repede trio-ul Abra: Adrian Schwartz-Dinu – chitară, voce, Christian Podratzky – bas, Vali Potra – tobe, ultimii doi cantind deja de cîțiva ani buni împreună.

Urmează cinci ani de concerte în toată țară, în special în mediile studențești, înregistrări la Radio-Televiziune, câștigarea premiilor muzicale care erau de câștigat în perioada `85-`90, Abra devenind o formație de linia întâi nu numai în Timișoara, ci și în țară, adevărații „degustători“ de rock fiind deja în tema cu trio-ul timișorean.

În peisajul formațiilor românești Abra a avut întotdeauna ceva distinctiv, ceva ce ține de virtuozitate pe instrument, curajul de a cânta în trei și structura compozițiilor, bogate în acrobații ritmice și aluzii la muzică clasică.

În 1990 Abra cânta pentru ultima oară live la concertele revoluției în Timișoara, Sala Olimpia și București, Sala Polivalentă alături de trupele de avengură românești din acea vreme, precum Iris, Holograf sau Pro Musica. Din acest an, Adrian Schwartz-Dinu și Christian Podratzky se stabilesc în Germania.

Adrian Schwartz-Dinu este profesor de chitară în Germania, continuându-și activitatea sub numele de Abra, că leader, vocalist, chitarist și compozitor.

După aproximativ 12 ani de concerte, Abra este un nume binecunoscut în Hessen-Germania.

Două albume au apărut în acești ani: „The boat“ (`93) și „Your discovery“ (`97). Componenții s-au schimbat relativ des, perindindu-se mai mulți muzicieni germani, dar și câțiva români (Misi Fărcaș, Țucu Bleich).

Christian Podratzky locuiește în Berlin, unde a cântat cu unele formații de calibru greu, susțînând o serie de concerte și turnee în Germania, Elveția, Franța, Texas (UȘA), numele sau figurând pe 14 apariții discografice. Actualmente el este ilustrator și grafician la diferite agenții publicitare din Berlin.

Vali Potra a cântat cu diferite formații românești (Arca, A.G. Weinberger), iar din 1997 este membru al trupei Blazzaj, cu care concertează constant și alături de care a lansat 2 albume. În prezent trăiește în Timișoara și participa la o serie de proiecte muzicale care apar în peisajul muzicii românești.

Binevenită a fost reîntâlnirea celor trei în vara anului 2003, în studioul „Taboo“ din Arad, pentru a pune pe disc materialele de acum 15 ani, o prețioasă „recuperare istorică“. Așadar Adrian Schwartz-Dinu, un specialist al chitarei acustice (clasice), împreună cu Christian Podratzky și Vali Potra, o secție ritmică sudată și plină de neprevăzut, oferă în anul 2003 în formulă de trio (Adrian Schwartz-Dinu, Christian Podratzky, Vali Potra) primul lor album, „La frumusețea ei“, album care apare pe piață românească în 2004 la casă de discuri A&A Records, reeditat în 2016 de Soft ecords.

În vara anului 2009 cei trei se reîntâlnesc în Timișoara pentru a înregistra noul album Abra, numit „Șapte“, cu colaborarea lui Mircea Baniciu și Horea Crisovan, album editat de A&A Records.

Doi ani mai târziu, în aceeași componentă, apare albumul „Dată când totul e gata“, din nou cu colaborarea lui Mircea Baniciu și Horea Crisovan, cât și Petrică Ionutescu, Luci Nagy, Maria Chioran, album editat de Colibri Music.

Din 2015 trioul Abra își reia activitatea concertistică la diferite cluburi în Timișoara cât și la unele festivaluri în țară.

“Este extraordinar cum s-a transformat acest muzeu, cât de viu și activ a devenit, cu o vibrație culturală aparte și cu un public tot mai fidel”, atrage atenția prorectorul UVT, Mădălin Bunoiu.

“Socolari e o stare de spirit, nu e doar un loc. Așa a fost ieri seară, și așa e întotdeauna, după cum mi-au povestit prietenii care ajung mai des în sătucul cu case construite din piatră, aflat la vreo două ore de mers cu mașina de Timișoara”, a subliniat și Veronica Kirchner.

Dintre invitații de marcă amintim: prof.univ. dr. Marcel Tolcea, prof.univ.dr. Mihai Gafencu, Corina Vasile , Ioachim Damian, Olteanu Oltman Stefan Iordanescu, și mulți mulți alții!

Gheorghe Fikl este un pictor român din Timișoara. Expune în importante galerii de artă din lume, cum sunt Gallery Schortgen din Luxembourg (2012) și Slag Gallery din New York (2008, 2009). Are lucrări în colecția privată a lui HRH Charles Prince of Wales.

Satul din apropiere de Cheile Nerei a devenit în ultimii ani un veritabil centru cultural după ce mai mulţi artişti din Timişoara au renunţat la viaţa din oraş şi s-au mutat acolo.

Așa se face că acolo se întâlnesc timișorenii la tot soiul de evenimente culturale, de la concerte, piese de teatru, până la expoziții.

Gheorghe Fikl a ajuns prima dată la Socolari într-o tabără studențească. Însă a tot revenit până când a început să cumpere, una după alta, proprietăţi. Acum are un domeniu întins pe mai multe hectare.

Prof.univ.dr. Victor Neumann, fostul director al Muzeului de Artă Timișoara, spubea următoarele:

“Fikl e un artist care nu vorbește mult, dar esențializează tot ceea ce simte și vorbește. Avem de-a face cu unul dintre cei mai mari artiști care există la ora actuală în România cu un ecou excepțional la nivel internațional, unde este foarte bine primit, este expus în multe galerii și în muzee.

Chiar la Singapore în unul dintre cele mai luxoase hoteluri are expusă o lucrare.

Este foarte bine când opera unui artist întinde punți de legatura între țări de peste mări și oceane.

Este un dialog cu divinitatea în tot ce face Fikl, un dialog între animalitatea omului și spiritualitate.

Biserica baroc de tip clasic este foarte importantă în ceea ce face Fikl. Este reconstruită. Este fascinantă această artă. Ne invită la meditație”.

