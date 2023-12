Concertul de Crăciun în unicul sat rotund din Timiș. Weihnachstkonzert in Charlottenburg

Duminică, 17 decembrie, la ora 14:00, va avea loc Concertul de Crăciun 2023 la biserica din Charlottenburg (Șarlota, comuna Bogda), unicul sat rotund din județul Timiș.

Evenimentul începe cu slujba oficiată de preotul Ioan Cadarean (preot Biserica Romano-Catolică Charlottenburg), după care urmează un concert de colinde susținut de corul Comunității Bisericești Romano-Catolice Charlottenburg, suținut în limbile română, germană și maghiară.

Programul continuă cu un concert simfonic al Orchestrei Clasica Timișoara, sub bagheta maestrului Enrico Cannata, care va interpreta următoarele piese:

Wolfgang Amadeus Mozart – Eine kleine Nachtmusik / Mica serenadă, Johann Sebastian Bach – Aria din Suita nr. 3 BWV 1068, Luigi Boccherini – Menuet, Vivaldi/Cannata – Primăvara – Iarna – Vara, (solistă: Violeta Oshorhean, vioară), Pietro Morlacchi – Il pastore svizzero/ Ciobanul elvețian (solist: Gianluca Vanzelli, flaut), Henry Mancini – Pie in the Face Polka, Anderson Leroy – The Waltzing Cat și Henry Mancini – Pennywhistle Jig

Totodată, publicul prezent se va bucura de Târgul de Crăciun, în curtea bisericii.

Evenimentul este organizat de Primăria Bogda, Comunitatea Bisericească Romano-Catolică din Charlottenburg, Consiliul Județean Timiș, Forumul Democrat al Germanilor din Banat, Asociația Johann Scharnel, Asociaţia Comeat-Lichtenwald, Asociația Culturală Fucina Italica Griselini din Timișoara și Societatea Culturală Româno-Germană din Timișoara.

Prima ediție a Concertului de Crăciun va iniția o serie de manifestări culturale, care vor continua în anul 2024 și care își propun promovarea comunei Bogda și a satelor germane Charlottenburg, Altringen, Bogda, Sintar și Comeat.

