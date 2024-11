Concesiunea terenului fostei vile a cuplului Ceaușescu se întoarce la CJ Timiș

Concesionat uneia dintre firmele omului de afaceri Ovidiu Tender în urmă cu mulți ani, terenul pe care se află fosta vilă a cuplului Ceaușescu, Vila Internațional, situată pe bd CD Loga, revine la administrația județului. Acum acolo se dorește ridicarea unui centru multicultural, cu bani europeni, consilierii județeni aprobând proiectul de hotărâre elaborat în acest sens.

Vila Internațional e în vizorul noii echipe de la conducerea CJT, la doar scurt timp de la instalare. Consilierii județeni au aprobat un proiect de hotărâre care va modifica contractul de concesiune a proprietății, semnat de ani buni de zile cu societatea Inter Center Service SA. Astfel, terenul proprietății nu va mai fi concesionat, urmând să fie folosit de administrația județului în alt scop.

„Din punctul nostru de vedere, contractul făcut în urmă cu 20 de ani este unul păgubos pentru Consiliul Județean și patrimoniul județului Timiș. Este un proiect lăsat de izbeliște de mai toate fostele administrații, lucru regretabil. Este vorba de Vila Internațional, de pe C.D. Loga, fosta casă de partid. Ce am făcut noi astăzi? Am modificat contractul de concesiune pentru că acea asocierea a prevăzut și concesionarea unei suprafețe mari de teren către societatea respectivă. În acest moment avem pârghiile juridice și contractuale să preluăm înapoi terenul dat în concesiune în urmă cu 20 de ani. Vom face un studiu care să ne evidențieze ceea ce dorim să facem acolo. Intenția noastră e să construim un centru cultural, centru educațional, un centru interetnic, eventual. E în zona centrală, lângă școli și licee, lângă Institutul Cultural Francez, se pretează acolo o chestiune, poate pentru copii cu dizabilități. Suferim de lipsa spațiilor și a terenurilor în zona centrală, unde e necesar să fie astfel de construcții și care nu se pot face la marginea orașului. Prin urmare, am preluat acel teren înapoi, printr-o clauză contractuală care ne permite unilateral să luăm această decizie. Este primul pas dintr-o serie care va urma cu privire la dorința noastră de a recupera patrimoniul județului Timiș și în Timișoara și în afară”, a declarat, miercuri, Alfred Simonis, președintele CJ Timiș.

Administrația județului are în vedere chiar accesarea de fonduri pe Programul Regional Vest 2021 – 2027, apelul de proiecte 7.1.D Construirea, modernizarea, amenajarea spațiilor infrastructurii culturale publice, fiind chiar purtate discuții în acest sens cu ADR Vest. Suma maximă alocată este estimată la cinci milioane de euro.

Ce ar urma să fie ridicat acolo? Un centru multicultural, care să cuprindă ”săli/sală pentru organizare de evenimente și spectacole de artă sau culturale – teatru, muzică, balet, operă, filarmonică, filme, festivaluri etc, care pot să fie însoțite de alte activități/funcțiuni complementare (lansare de carte, târguri de carte, simpozioane, conferințe, seminarii etc.)”, se spune în documentația hotărârii adoptate.

Comentarii

comentarii