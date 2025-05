 Concurs automobilistic pe traseu montan: Cupa „VTM Timiș – Nădrag 2025”

O nouă competiție automobilistică pe traseu montan va avea loc sâmbătă, 31 mai, la Nădrag: Cupa „VTM Timiș – Nădrag 2025”. Competiția de viteză pe traseu montan se va desfășura în cadrul ediției a XII-a a Cupei României la Automobilism și este organizată de Asociația Auto Club Rally Timiș, sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv și cu sprijinul comunei Nădrag. Competiția se va desfășura pe un traseu în lungime de 3 kilometri, pe Drumul Județean 681 Nădrag-Fârdea. După cum au anunțat organizatorii, concursul va începe la ora 10:00 și va consta în patru manșe: o manșă de recunoaștere, o manșă de antrenamente cronometrate și două manșe de concurs. La finalul competiției, organizatorii au programat o sesiune de promo eco-karting gratuity pentru copiii din Nădrag, care vor fi recompensați cu diplome și dulciuri. Festivitatea de premiere este programată în centrul Nădragului. În ziua 31 mai, între orele 8 și 17, circulația va fi închisă pe DJ 681, de la intersecția cu DJ 681B, pe o distanță de 3,5 kilometri spre satul Hăuzești. Zona turistică Nădrag are o mare tradiție în organizarea de competiții automobilistice, fiind și printre singurele zone din județul Timiș care se pretează la acest gen de concurs – viteză pe traseu montan, cu un parcurs deosebit de atractiv, care atrage an de an numeroși sportivi și spectatori.

