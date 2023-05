Concurs internațional de atletism adresat copiilor și juniorilor, la Timișoara

CS Athletics Timișoara organizează și anul acesta, pentru a patra oară, Junior Athletics Championship (JAC), un concurs internațional de atletism adresat copiilor și juniorilor. Competiția, care a devenit deja un eveniment tradițional în calendarul sportiv local în luna mai, va avea loc sâmbătă, 20 mai 2023, pe Stadionul „Știința” din Timișoara. JAC e înscris în calendarul competițional al Federației Române de Atletism și are în total 19 probe la cele cinci categorii de vârstă incluse în concurs.

Încă de la prima ediție, JAC s-a remarcat prin nivelul calitativ al organizării, acesta fiind singurul concurs de atletism pentru copii și juniori din România desfășurat la standarde internaționale. Totodată, JAC e primul concurs atletic de un asemenea nivel organizat de un club privat din România. Toate probele de concurs beneficiază de cronometraj electronic, sunt transmise online printr-un serviciu profesionist de live streaming, sportivii care urcă pe podiumul de premiere sunt recompensați cu medalii turnate și fiecare atlet înscris primește un kit de participare. De asemenea, site-ul clubului organizator este bine structurat și optimizat, fiecare participant având posibilitatea de a consulta lista de concurs după înscriere.

„Ideea organizării unei astfel de competiții a venit de la părinții sportivilor de la CS Athletics. În anii trecuți, am participat în țară la câteva competiții foarte slab organizate, pe niște piste de zgură rău amenajate, astfel că ne-am dorit cu toții un concurs la un cu totul alt nivel. Încă de la prima ediție am avut un cronometraj electronic, ceea ce, din păcate, multe concursuri nu au. Avem pista de atletism de pe Stadionul Știința, pe care o putem folosi pentru această competiție prin sprijinul Universității Politehnica Timișoara. De la ediția a doua, ne-am străduit să avem și un live streaming de calitate. Oferim tuturor celor înscriși kituri de participare, suntem sprijiniți de numeroși voluntari care ne ajută în organizare, avem arbitri omologați de Federația Română de Atletism, iar câștigătorii primesc medalii turnate, de o calitate foarte bună. La ediția din acest an aștept, în primul rând, să avem vreme bună. Sperăm la participanți mai mulți față de anii precedenți, la o competiție de mai bună calitate prin prisma rezultatelor. Vom oferi și câteva premii surpriză, ce vor fi anunțate mai aproape de data competiției”, a declarat Raymond Gulyas, antrenorul și președintele clubului organizator, CS Athletics Timișoara.

Probele de concurs la ediția a 4-a a JAC vor fi următoarele:

U10 – 50 m, 300m, săritura în lungime;

U12 – 50 m, 500 m, săritura în lungime;

U14 – 80 m, 300 m, 800 m, săritura în lungime;

U16 – 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, săritura în lungime;

U18 – 100 m, 400 m, 800 m, săritura în lungime

La precedentele trei ediții (2019, 2021, 2022), la JAC au participat, în total, peste 700 de atleți legitimați la cluburi din toată țara, dar și din străinătate (Ungaria, Serbia). Anual, la organizarea evenimentului participă peste 40 de voluntari, în marea lor majoritate proveniți din rândul studenților Facultății de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității de Vest din Timișoara.

Secțiune dedicată CES

Prin definiție, JAC e un concurs de atletism de performanță, dar își propune și un rol de incluziune socială, prin organizarea unor probe destinate copiilor cu nevoi educaționale speciale (CES). Sunt două probe individuale – 50 și 200 de metri – și o „ștafetă a integrării” mixtă, la care participă doi sportivi legitimați la cluburi și doi copii cu nevoi speciale.

„Am fost primii care am integrat această categorie într-o competiție atletică. Am considerat că doar așa îi putem integra pe acești copii în comunitatea sportivă. Dar acest model a mai fost preluat și de alte cluburi, de alte competiții, ceea ce ne bucură, că am fost pionierii acestei idei. Totul a pornit de la doamna Adriana Lăzăruțiu, care este psiholog clinician și lucrează cu acești copii în cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Paul Popescu Neveanu din Timișoara”, a mai precizat Raymond Gulyas.

Comentarii

comentarii