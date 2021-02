Concurs internațional de soluții pentru amenajarea Insulei Cotu Mic, din Lugoj

Administrația lugojeană caută soluții pentru reabilitarea și amenajarea Insulei Cotu Mic, din Lugoj. Iar primul pas pe care edilii lugojeni îl au în vedere este organizarea unui concurs internațional de soluții privind viitoarea destinația a insulei. Totodată, autoritățile locale au demarat o amplă acțiune de curățenie pe insula de pe râul Timiș, care a avut de suferit în urma inundaților de anul trecut. ”Am fost la București și am discutat posibilitatea ca Apele Române să intervină și să repare digul de apărare al insulei. Din păcate, răspunsul nu a fost unul încurajator, în sensul că Apele Române nu pot interveni, pentru că insula nu este proprietatea dânșilor. Atunci, va trebui noi să facem aceste intervenții, care sunt extrem de costisitoare. (…) Primul pas pe care îl vom face va fi un concurs internațional de soluții cu privire la destinația pe care o putem da Insulei Cotu Mic. Vom selecta o societate specializată, o universitate sau un ONG, încă nu știm, ne vom consulta cu Ordinul Arhitecților din România, care să gestioneze desfășurarea acestui concurs internațional de soluții, urmând ca apoi să accesăm fonduri europene pentru amenajarea ei. Există linii de finanțare disponibile pentru astfel de activități. Intenționăm ca în acest proiect să includem și refacerea ștrandului de pe insulă, în condițiile în care aici e o zonă inundabilă. Am trecut și la procedurile de actualizare a datelor cadastrale. Am început să facem măsurări cu privire la suprafața insulei și la limitele ei. În paralel, am demarat și procedura de curățare, efectiv pentru înlăturarea urmărilor inundațiilor de anul trecut, pentru că nu s-a făcut nicio curățenie pe insulă. Colegii de la sere și spații verzi lucrează deja de două zile acolo. Trebuie să redăm un aspect normal, plăcut, chiar dacă nu va fi decât un simplu loc de promenadă, până îi vom schimba total înfățișarea și îi vom da o utilitate cât mai largă”, a declarat Claudiu Buciu, primarul municipiului Lugoj.

Comentarii

comentarii