Concursului Internațional de Canto „Tiberiu Brediceanu” – ediția a IV-a

Cea de-a patra ediție a Concursului Internațional de Canto „Tiberiu Brediceanu” are loc, în format online, în perioada 7-13 noiembrie. Concursul se adresează întregii tipologii vocale feminine și bărbătești. Conform regulamentului, concurenții vor interpreta, ca și la ediția precedentă, o arie de operă la alegere și o creație din repertoriul lui Tiberiu Brediceanu, patronul spiritual al competiției. La ediția din acest an s-au înscrie 26 de concurenți, reprezentând instituții academice vocaționale de prestigiu, din țară și străinătate: Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, Universitatea Națională de Muzică din București, Facultatea de Muzică și Teatru a Universității de Vest din Timișoara, Trinity College London, The University of Western Ontario, The Royal Conservatory of Music, Conservatorio Katarina Gurska din Spania. Juriul, prezidat de mezzosoprana dr. drd. Aura Twarowska (directorul artistic al concursului), îi are în componență pe prof. Gerrit Prießnitz (Universitatea de Muzică și Arte Vizuale din Viena, Kappelmeister și șef al compartimentului soliști de la Volksoper din Viena), artistul liric Liviu Indricău (solist al Operei Naționale din București) și muzicologul prof. univ. dr. habil. Lucian-Emil Roșca (titularul catedrei de folclor de la Facultatea de Muzică și Teatru a Universității de Vest din Timișoara). Ediția din acest an a concursului se va încheia duminică, 13 noiembrie, la ora 17, cu o serată lirică, la Casa Bredicenilor, din Lugoj, susținută de mezzosoprana Camelia Cuzub, laureata cu Marele Premiu și Trofeul de Cristal „Tiberiu Brediceanu” la ediția precedentă, acompaniată la pian de Raluca Miclăuș. Vor fi interpretate arii și lieduri din creația compozitorilor Johann Strauss, Georges Bizet, Tiberiu Brediceanu, Emil Monția și Gheorghe Dima. Totodată, va fi lansat și volumul “Alexandru Racolța: Poezii”, o ediție îngrijită și prefațată de prof. dr. Constantin Tufan Stan, cu un portret literar de Gheorghe-Alexandru Iancovici. Volumul va avea atașat un CD cu arii interpretate de tenorul Alexandru Racolța, fost solist al Operei Române din Cluj-Napoca. Concursului Internațional de Canto „Tiberiu Brediceanu” – ediția a IV-a este organizat de Asociația pentru Cultură Bănățeană, în parteneriat cu Asociația Timișoara Capitală Culturală Europeană, și este finanțat din bugetul local al municipiului Lugoj.

