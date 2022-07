Condamnare definitivă pentru Ionuț Nasleu, fostul director al SC Piețe SA Timișoara, în dosarul șantajării jurnaliștilor Dragoș Boța și Iulia Ardelean

Curtea de Apel Timisoara a pronuntat verdictul final in dosarul de presa in care Ionut Nasleu, fostul director al SC Piete SA Timisoara, a fost trimis in judecata pentru santajarea jurnalistilor Dragos Bota si Iulia Ardelean.

“Curtea respinge apelurile declarate de inculpatul Nasleu Ioan, partile civile Bota Dragos Cosmin, Bota Iulica, Stefoni Marius Gheorghe si Holeiciuc Ionela Stefania, impotriva sentintei penale nr. 192 din data de 20 ianuarie 2022 pronuntata de Judecatoria Timisoara in dosar nr. 17049/325/2021, ca nefondate.

Admite apelul declarat de Parchetul de pe langa Judecatoria Timisoara impotriva aceleiasi sentinte. Desfiinteaza partial sentinta atacata, doar in ce priveste anularea inscrisului falsificat si rejudecand in aceste limite: Desfiinteaza adeverinta de angajator intocmita de numita Holeiciuc Stefania si semnata de inculpatul Nasleu Ioan in care se atesta ca numita Astileanu Laura este colaborator permanent al societatii Piete S.A. Timisoara.

Mentine in rest sentinta atacata.

Dispune virarea sumei de 200 lei, onorariu partial avocat oficiu, din fondurile Ministerului de Justitie in contul Baroului Timis. Obliga inculpatul Nasleu Ioan si partile civile Bota Dragos Cosmin, Bota Iulica, Stefoni Marius Gheorghe si Holeiciuc Ionela Stefania la cate 400 lei fiecare cheltuielile judiciare fata de stat in apel. Restul cheltuielilor judiciare fata de stat in apel raman in sarcina acestuia. Definitiva”, se mentioneaza in Hotararea 723/2022 pronuntata in 14.07.2022.

In prima instanta, la termenul din ianuarie 2020, Ionut Nasleu a fost condamnat la 2 ani si opt luni de inchisoare cu suspendare si plata a 10.000 de euro catre Dragos Bota si 15.000 de euro catre Iulica Bota, cu titlu de daune civile.

Comentarii

comentarii