Conferința ”Cultură digitală, comunicare și traductologie” reunește 165 de participanți din 12 de țări, la UPT

Centrul de Conferințe al Universității Politehnica Timișoara a găzduit deschiderea tradiționalei conferințe internaționale „Professional Communication and Translation Studies”, ajunsă acum la a XIV-a ediție (PCTS14), care se desfășoară în zilele de 3-4 aprilie 2025, în format hibrid, în organizarea Departamentul de Comunicare și Limbi Străine, cu sprijinul Facultății de Științe ale Comunicării din UPT.

Conferința, desfășurată sub genericul Cultură digitală, comunicare și traductologie, reunește 165 de participanți din 12 de țări. La această ediție organizatorii beneficiază de parteneriate științifice de prestigiu, atrăgând academii, asociații profesionale, școli doctorale și centre de cercetare importante din țară și din străinătate.

În cadrul deschiderii festive, conf.univ.dr. Mariana Cernicova, moderator al evenimentului, a prezentat un scurt istoric al conferinței ce a împlinit un sfert de secol de la prima ediție, importanța și relevanța acesteia, inclusiv prin volumul ce reunește lucrările prezentate în cadrul conferinței, care are numeroase citări.

Tot în deschidere, rectorul Universității Politehnica Timișoara, conf.univ.dr.ing. Florin Drăgan, a realizat o prezentare a celei mai vechi instituții de învățământ superior din vestul țării, a specificului acesteia într-un oraș indutrial și multicultural, a impactului regional al universității, subliniind și importanța unei astfel de conferințe în contextul alianțelor internaționale de universități din care UPT face parte, dar al internaționalizării activității instituției.

De asemenea, decanul Facultății de Științe ale Comunicării, prof.univ.dr. Daniel Dejica, a mulțumit comitetului de organizare a conferinței și participanților, subliniind tradiția Universității Politehnica Timișoara în comunicare și traductologie, într-un oraș multicultural, care a fost și Capitală Europeană a Culturii în 2023.

Având în vedere succesul conferințelor anterioare, ediția a XIV-a a conferinței și-a propus să continue schimbul de idei cu privire la impactul noilor tehnologii asupra comunicării, să evidențieze evoluția științelor umaniste și sociale în legătură cu inovația tehnologică și să identifice noi tendințe în industria lingvistică în era post web 2.0.

Acestea sunt subliniate și de prezentările keynote speaker-ilor – Cristina Nistor-Beuran, Univeritatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca – Communicating Europe in the Digital Media Ecosystem; Gabriel-Dan Bărbuleț, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba-Iulia – Digital Culture’s Impact on Pragmatics: Redefining Communication Norms; Igor Charskykh, Donetsk Association of International Researchers, Ucraina – Sustainable Development, Corruption and Mass Media; Valter Mavrič, Directoratul General pentru Traduceri din Parlamentul European – Automated Translation and its Performance with Clear Language: The European Parliament’s Case Study -, de workshop-urile tematice – Dubbing – Access the Audiovisual World of Wordcraft; The Power of Storytelling: Engage, Inspire, Connect; AI-Enhanced Communication: Transforming Professional Interactions in ESP – sau de masa rotundă cu tema Comunicare în sprijinul sustenabilității.

De asemenea, în plen și pe secțiuni, sunt programate circa 150 de prezentări pe cele patru axe ale conferinței (comunicare profesională; lingvistică; traductologie și pedagogia limbilor străine), în limbile engleză, franceză, germană și română, ce vor fi reunite într-un volum final al PCTS 14.

Universitatea Politehnica Timișoara (www.upt.ro), cea mai veche instituție de învățământ superior din vestul țării, a fost înființată prin Decretul Regal semnat de Regele Ferdinand la 11 noiembrie 1920. Universitate de cercetare avansată şi educaţie, UPT este astăzi una dintre şcolile româneşti cu tradiţie, recunoscută în plan naţional şi internaţional, atât prin activitatea generaţiilor de cadre didactice şi cea a unor academicieni prestigioşi, cât și prin cei peste 140.000 de absolvenți care au dus renumele acesteia peste tot în lume. Având și o bază materială de invidiat, cele 10 facultăţi ale universităţii asigură programe de studii pentru aproximativ 13.500 studenţi.

Dimensiunea internațională a Universității Politehnica Timișoara este evidențiată și prin faptul că este parte a consorțiului european de universități E³UDRES² – Engaged and Entrepreneurial European University as Driver for European Smart and Sustainable Regions, inițiativă sprijinită de Comisia Europeană prin programul Erasmus+. E³UDRES² reunește universități europene de top pentru a colabora în dezvoltarea regiunilor inteligente și sustenabile prin educație inovatoare, cercetare aplicată și cooperare transdisciplinară. Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul oficial: https://www.eudres.eu/.

