Conferință internațională cu specialiști în dezvoltare durabilă din 18 țări, la Universitatea de Științele Vieții Timișoara

Conferința Internațională Multidisciplinară pentru Dezvoltare Durabilă organizată de Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara, în perioada 30-31 mai 2024, a reunit experți și cercetători din 18 țări.

Este vorba de România, Albania, Algeria, Anglia, Bulgaria, Croația, Franța, Grecia, Ungaria, Italia, Irlanda, Irlanda de Nord, Kenya, Polonia, Serbia, Statele Unite ale Americii și Zambia și 80 de centre universitare și/sau instituții de cercetare (42 din străinătate și 32 din țară).

Evenimentul, ajuns la ediția a VII-a, prin intermediul celor 478 de lucrări științifice (77 prezentate în cadrul sesiunilor de comunicări orale și 401 sub formă de sesiuni tip poster) a promovat schimbul de idei și experiențe inovatoare în domeniul multidisciplinar al științelor vieții. În plus, la nivelul celor șase facultăți s-au desfășurat mai multe workshop-uri, mese rotunde și ateliere tematice menite de a prezenta și a pune în dezbatere cele mai noi rezultate ale cercetării științifice.

Speakerii invitați cu prezentări în plenul Aulei Magna “Iulian Drăcea” – USVT sunt experți internaționali și cercetători veritabili în domeniul științelor vieții: prof. dr. Maria Carmen Chifiriuc, Universitatea din București; dr. Petru Jitaru, National Agency for Food, Environmental and Occupational Health Safety (ANSES), Unit Trace metals and minerals, Maisons-Alfort, Franța; și dr. Mircea ILIESCU, Institute of Continuing Education (ICE), University of Cambridge, UK.

Conferința a acoperit o gamă largă de subiecte din domeniul științelor vieții (agricultură, horticultură, biotehnologie, silvicultură, medicină veterinară, ingineria mediului, geomatică, prelucrarea agroalimentară, managementul agricol, creșterea animalelor, etc.).

Scopul manifestării a fost crearea unui cadru stimulativ pentru prezentarea celor mai recente cercetări, rezultate, idei și concepte inovatoare pentru interacțiune sau schimb de experiență între participanți. Totodată, evenimentul a constituit o oportunitate excelentă de a construi rețele la nivel mondial, precum și de a împărtăși cunoștințe și experiențe cu privire la progresele actuale în domeniul agriculturii durabile și al mediului.

