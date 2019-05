Conferință internațională la UAV

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad a organizat la finele săptămânii, cea de-a 8-a ediție a Simpozionului Internațional „Research and Education in an innovation Era”. Au participat profesori și cercetători din Estonia, Italia, Portugalia, Turcia, Ungaria, Albania, Polonia, precum și din centre universitare din țară. Deschiderea evenimentului a avut loc în sala festivă din Complexul M al Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, în prezența invitaților din țară și străinătate, precum și a reprezentantului Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, prorectorul UVVG, conf. univ. dr. Andrei Anghelina. Lucrările pe secțiuni s-au desfășurat, pe parcursul întregii zile, în cadrul fiecărei facultăți. „Sunt convinsă că anul acesta, la fel ca în ceilalți ani, lucrările prezentate au fost deosebit de interesante și fiecare a plecat îmbogățit cu noi informații, cu idei pentru noi proiecte de cercetare și, de ce nu, cu bucuria întâlnirii cu personalități ale științei și educației”, a declarat rectorul UAV, prof. univ. dr. Ramona Lile.

Comentarii

comentarii