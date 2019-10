Conferința internațională ”Provocările la adresa securității și stabilității Balcanilor”, are loc la Timișoara

Conferința internațională ”Provocările la adresa securității și stabilității Balcanilor”, are loc la...

Universitatea de Vest din Timișoara, în parteneriat cu asociația New Strategy Center, organizează a treia ediție a conferinței internaționale „Security challenges in the Balkans”, marți 15 octombrie.

Evenimentul va aduce la Timișoara invitați cu o vastă experiență profesională, pentru a dezbate provocările clasice și emergente de securitate din regiunea Balcanilor.

Temele incluse pe agenda evenimentului se referă la provocările la adresa securității și stabilității Balcanilor, care pot afecta și securitatea Europei în ansamblu, ediția din acest an beneficiind de prezența unor oficiali și experți militari de mare valoare.

Totodată, războiul informațional și fenomenul ,,fake news”, precum și modul în care spațiul cibernetic este folosit în campaniile de dezinformare sunt subiecte care vor fi abordate la conferința de la Timișoara.

Provocările vechi și noi care pot afecta Balcanii și, implicit, și România vor fi vor fi analizate de experți din SUA, Marea Britanie, Serbia, Italia, Macedonia de Nord, Croația.

Organizată la complexul Senator din Timișoara, conferința va beneficia de prezența miniștrilor de externe din România și Macedonia de Nord, precum și de expertiza unui număr considerabil de invitați, membri ai corpului diplomatic și reprezentanți ai mediului academic și de specialitate din România, SUA, Marea Britanie, Italia, Israel, Serbia, Croația, Macedonia de Nord.

Evoluția evenimentelor din ultimii ani demonstrează că regiunea Balcanilor rămâne un spațiu deosebit de important pentru securitatea europeană, provocările cu care se confruntă zona intensificându-se în ultimii ani.

Universitatea de Vest din Timișoara și New Strategy Center au decis începând din 2017 să organizeze o asemenea dezbatere la Timișoara pentru a sublinia în primul rând legăturile istorice ale capitalei Banatului și pentru a evidenția faptul că Balcanii reprezintă o zonă vitală pentru securitatea României.

