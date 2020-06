Conferință majoră privind afacerile, cu UVT și Confederația pentru Antreprenoriat Feminin

Universitateta de Vest Timișoara și – CONAF – Confederatia Nationala pentru Antreprenoriat Feminin îi invită, pe cei interesați, marți, 9 iunie, de la ora 10, la o conferință majoră privind afacerile, desfășurată în mediul online.

Prof. Marilen Pirtea, rectorul UVT, a explicat că dezbaterea se anunță de mare actualitate, cu mai multe întrebări centrale, pe care antreprenoriatul feminin românesc le adresează administației centrale și locale, cât și, bineînțeles, mediului de afaceri și instituțiilor de educație.

”Universitateta de Vest Timișoara este invitată în cadrul acestei dezbateri datorită prestigiului semnificativ câștigat în timp, aflându-se în avangarda promovării spiritului antreprenorial prin programele sale de studii și proiectele participative dezvoltate.

Această tendință spre excelență antreprenorială a fost subliniată și confirmată și prin menționarea UVT în studiul elaborat sub egida OECD și a Comisiei Europene, realizat de HEInnovate sub titlul “Supporting Entrepreneurship and Innovation in Higher Education in Romania 2019”.

Studiu a arătat că în cadrul Universității de Vest din Timișoara există o agendă pentru antreprenoriat, devenită prioritară, care se regăsește într-o serie de acțiuni strategice ale universității, evaluatorii subliniind faptul că acest angajament reprezintă fundamentul orientării antreprenoriale a universității”, a subliniat Pirtea. Conferința va avea loc aici:

https://www.facebook.com/conafromania/

https://www.facebook.com/events/765460547279088/

