Conferința ”Principii de kinetoterapie și recuperare a pacientului cu hemofilie A” are loc la Centrul Medical Cristian Șerban Buziaş

Conferința ”Principii de kinetoterapie și recuperare a pacientului cu hemofilie A” va avea loc la Centrul Medical de Evaluare, Terapie, Educaţie medicală specifică şi Recuperare pentru copii şi tineri “CRISTIAN ŞERBAN” Buziaş, în perioada 20-21 mai 2023.

Prestigioasa manifestare va avea tema ,,Principii de Kinetoterapie și Recuperare a pacientului cu Hemofilie A” are scopul diseminării celor mai recente comunicări și informații științifice ale ghidurilor internaționale precum World Federation of Haemophilia Guidelines: Principles of comprehensive hemophilia care și European Consensus on haemophilia care.

Conferinta certifică preocuparea constantă a echipei de specialiști ai Centrul Medical de Evaluare, Terapie, Educaţie medicală specifică şi Recuperare pentru copii şi tineri “CRISTIAN ŞERBAN” Buziaş de a sprijini colegii din fizio – kinetoterapie, reabilitare fizică și medicină de recuperare prin împărtășirea cunoștințelor specifice actuale.

În cadrul manifestării, se va utiliza întreaga infrastructură a centrului, atât pentru partea teoretică cât și pentru cea practică a programului educațional, în vederea dobândirii celor mai importante abilități privind: principiile de kinetoterapie și reabilitare pentru managementul pacienților hemofilici, abordarea comprehensivă a reabilitării locomotorii, cât și a evaluării rezultatelor reabilitării locomotorii.

La eveniment vor participa 9 kinetoterapeuți din țară, pe lângă echipa completă a centrului: prof.dr. Margit Șerban, dr. Adina Trăilă, dr. Andreea Vătăman, kinetoterapeut David Blocău, fiziokinetoterapeut Dan Bădiță și asistent balenofizioterapie Lucian Danko.

Centrul Medical de Evaluare, Terapie, Educaţie medicală specifică şi Recuperare pentru copii şi tineri “CRISTIAN ŞERBAN” Buziaş este o instituție de interes public, unică în România prin profilul său, în care activitatea medicală și-a extins treptat aria și s-a perfecționat, în pas cu progresele medicale la nivel internațional.

Centrul este încadrat cu o echipă terapeutică multidisciplinară complexă, compusă din pediatri, hematolog, kinetoterapeuți, fizioterapeut, diabetologi, nutriționist, psiholog, educatori și asistenți medicali, toți cu o vastă experiență profesională.

Rezultatele de până acum dovedesc că înființarea acestui spital și introducerea lui în sistemul public de sănătate de către Ministerul Sănătății a fost necesară și a adus reale beneficii pacienților. De asemenea, centrul beneficiază de acreditarea World Federation of Haemophilia ca Centru Comprehensiv de Tratament pentru pacienții hemofilici.

Centrul Medical “Cristian Şerban” de Evaluare, Terapie, Educație Medicală Specifică și Recuperare, din Buziaş, pentru copii și tineri cu hemofilie, diabet zaharat și alte boli în al căror tratament este necesară recuperarea fizică și kinetoterapia a fost înființat, construit și modernizat continuu de Fundația ,,Cristian Șerban”, pentru ajutorarea copiilor bolnavi începând din anul 1991.

