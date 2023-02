Conflict major între 7 consilieri locali și primarul din Darova, pe tema majorării taxelor. Protest la Prefectura Timiș

Între șapte consilieri din cadrul Consiliul Local Darova și primarul din localitate a izbucnit un mare conflict pe tema majorării taxelor și impozitelor, care a ajuns până la Prefectura Timiș și chiar în instanță.

Fiindcă nu există nicio cale de împăcare, marți 7 februarie, va avea chiar un protest în fața prefecturii pe tema acestui conflict, unde consilierilor le va veni în ajutor și AUR. Tot marți, cei 7 vor intra în audiență la prefect.

Iată explicația consilierului local, Nicolae Constandana, Pro România, fost primar în comună 3 mandate: ”Noi, o parte dintre consilieri, am votat ca impozitele să rămână așa cum sunt, adică să nu fie majorate. Noi așa am considerat, dar primarul a spus că ne dă în judecată, fiindcă el a vrut să mărească impozitele și noi nu am fost de acord, dar impozitele le aprobă Consiliul Local Darova. Problema este că într-un procent foarte mare cetățenii din comună sunt în vârstă, pensionari, și nu își permit să plătească mai mult, nu au de unde. Mulți sunt pensionari de la fostul CAP. Domnul primar vrea o majorare maximă. În proporție de 70%-80% sunt oameni în vârstă în localitate. De unde să mărești impozitele cu 30% de unde să plătească?”

În replică, primarul comunei Darova, Sorin Tilihoi, spune hotărârea lor a fost atacată în instanță și va urma o decizie. Iată explicația edilului:

”Conform legii, în fiecare an, trebuie luată o hotărâre de consiliu local pentru taxele pe anul următor. Niciodată nu am mărit impozitele, decât le-am indexat cu rata inflației, rotunjind sumele. Nu au fost majorări semnificative. Când am venit cu această hotărâre de majorare a impozitelor pe anul trecut plus rata inflației să le punem la vot, consilierii au venit cu niște modificări. Un fel de amendament la hotărârea mea. Ei s-au dus pe impozitul pe teren, pe concesiune și pe închirieri terenuri. Sunt 7 consilieri care s-au împotrivit și sunt mari deținători de terenuri. Le-am explicat că e ilegal ceea ce fac. Nici secretara nu a contrasemnat că e ilegală hotărârea, că au scăzut din impozitul care era anul trecut. Au votat amendamentul lor, a trecut, dar hotărârea lor nu e avizată și contrasemnată juridic și economic. Documentul a ajuns la prefect, a studiat-o și a trimis înapoi o adresă și a solicitat revocarea, să se revină la cea inițială, adică la a mea. Am mai făcut o ședință și le-am explicat. Degeaba. Prefectura a trimis documentul în instanță pe 9 ianuarie pentru anulare. Domnii consilieri au venit cu minciuni prin sat că eu am mărit impozitele și taxele și că ei vor merge la prefect. S-au înscris la audiență și, marți 7 februarie, sunt în audiență la domnul prefect. AUR vine și filmează ședințele. Problema este atunci când va apărea sentința. Dacă va fi de anulare a hotărârii, la anul va fi ”crimă și război”. De ce? Atunci vor fi taxele maxim indexate cu 17%. Va fi grav pentru cei care au de plătit. Hotărârile sunt pe site-ul Primăriei Darova. Pot fi văzute. Fiindcă hotărârea mea nu a trecu, am înaintat-o prefectului. Nu am cerut majorarea cu 30%. Am avut 10% concesiune pe terenurile care nu pot fi curățate și se dau în concesiune ca pășuni și s-a pus 15%. E cel mai mult. În rest nu. Să vină cu dovadă scrisă că am cerut 30%. Fiind pe ordinea de zi, ei aveau dreptul să micșoreze, dar nu i-a interesat. Trebuie să mai spun că tot cei șapte au fost împotriva bugetului pe 2023”.

Nicolae Constandana a mai adăugat: ”Bugetul oricum a trecut. Dacă ești din comună e normal să fii proprietar de teren, doar nu e interzis! Eu am 200 de ha moștenite. E firesc să am pământ. Noi vom cere, marți, la prefectură să rămână hotărârea înaintată de consiliul local. Dacă instanța va fi cu primarul, atunci nu e bine. Legea spune că astfel consiliul local decide. Taxele și impozitele consiliul local le face, e legea nr. 215. Atâția ani am fost primar. Știu sigur”.

Comentarii

comentarii