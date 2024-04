Confruntarea România -Columbia are loc la Timișoara! Gala Boxing Fighting Championship 4

Joi, 11 aprilie, la Palazzo Luxury, din Calea Lugojului, a avut loc conferința de prezentare a Galei Boxing Fighting Championship 4 Timișoara 2024, care va avea loc în data de 27 aprilie.

La evenimentul au fost prezenți pugiliștii care vor intra în ring, dar și Flavius Biea,

“poate cel mai titrat, medaliat sportiv timișoarean din toate timpurile”, așa cum l-a numit Darius Georgiu, vicepreședintele CCIAT.

“Sunt foarte bine pregătit. Totul merge cum trebuie. De două luni mă pregătesc cu Andrei Cherecheș, vreau să văd Sala Olimpia plină și să strige “Luptă Biea pentru România”. Nu știu dacă acest adversar e mai bun ca primul. Dar eu vreau să fiu pregătit 100% și să mă adaptez la orice adversar, să dau ce pot”, a spus Biea.

Marea confruntare va avea loc la sala Olimpia!

unde Biea luptă cu Darleys Perez pentru centura WBC Continental.

“Mulțumesc tuturor celor ce susțin acest eveniment de la Timișoara! Transformăm Timișoara în capitala boxului încă odată !

Vă așteptăm alături de noi la eveniment , un sportiv când vede o sală plină îi se umble inima, pentru că vede că toată munca a contat și e apreciat !”, este mesajul lui Biea.

Clasat 34 WBC, aceasta luptă din 27 aprilie va fi pentru a intra și în primi 20 WBC cu șanse reale pentru titlul mondial WBC ! Cu grijă și cu răbdare aceasta luptă îi va da șanse reale lui Biea pentru titlul mondial WBC !

Invitat special la eveniment a fost Darius Georgiu, vicepreședintele CCIAT, care a transmis următorul mesaj:

“Întotdeauna trebuie să fim alături de performanță, de seriozitate și efort susținut,

întotdeauna pentru sport, pentru cel mai nobil și elegant sport olimpic, scrima cu pumnii!

Mult succes Flavius Biea, un sportiv adevărat, un caracter frumos atât în ring, în sala cât și în afară, un mare campion, poate cel mai titrat, medaliat sportiv timișoarean din toate timpurile.

Mult succes și celorlalți sportivi prezenți în gala din 27 aprilie de la sala Olimpia!

Boxul are nevoie de susținere, sportul în general are nevoie de susținere, performanță are nevoie de susținere constanța, fără de care nu putem vorbi de rezultate notabile!

Sperăm că sala Olimpia să fie neîncăpătoare la acest eveniment deosebit, plină de entuziasm, energie pozitivă și spectacol pugilistic de înalta clasa și, în primul rând, de fair play. Lupta Biea pentru România!”.

După o carieră impresionantă de amator, unde a câștigat 9 titluri de campion național, 3 titluri de campion european,1 titlu de vicecampion mondial și un titlu de campion mondial, a trecut la profesioniști.

A fost campion național, campion WBA Continental, de 4 x campion IBA Intercontinental, campion WBC Continental Latino, și pe 5 mai 2023, a devanit cel de-al 5 lea campion mondial la box profesionist, după Mihai Leu, Leonard Doroftei, Lucian Bute și Adrian Diaconu.

Acum, Biea revine din nou în față publicului de acasă și va lupta în față acestuia, pentru a-și apară titlul mondial IBA și pentru un nou titlu WBC Internațional .

Reamintim că marele eveniment va avea loc sâmbătă, 27 aprilie 2024, la Sala Sporturilor “Constantin Jude” Timișoara.

Tot aici vor fi prezenți următorii pugiliști:

Mihai Nistor, Claudiu Ienci, Ciprian Sofian, Daniel Muțiu, Daniel Bădulescu, Florian Andrei și Flavius Biea,

Spectacolul sportivi va fi total! Veniți! -este mesajul organizatorilor.

