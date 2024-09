Congres Internațional de Ghiduri și Protocoale în Anestezie, Terapie Intensivă și Medicină de Urgență, la Timișoara

Mai multe prezentări dedicate comunicării din cadrul celui de-al 22-lea Curs Internațional de Ghiduri și Protocoale în Anestezie, Terapie Intensivă și Medicină de Urgență, președinte prof. dr. Dorel Săndesc, vor fi organizate, în perioada 26 – 28 septembrie, la Timișoara.

“Acordăm atenție atât felului în care se comunică între personalul medical și pacient, dar și între breasla noastră și reprezentanții mass-media. De aceea, congresul nostru, care oferă de mai multe ediții prezentări în domeniul comunicării, și se află în al doilea an de când are și un panel special dedicat comunicării, a pregătit, pentru ediția aceasta, două lucrări și o prezentare de carte ce se adresează în special jurnaliștilor, cei care înlesnesc înțelegerea muncii noastre prin materialele de presă scrisă, radio și fotografiile/filmările pe care le oferă publicului”, spune Ovidiu Bedreag, MD, PhD, Assoc., secretary of Romanian Society of Anesthesiology and Intensive Care.

Sâmbătă 28 septembrie, vor avea loc patru prezentări de lucrări din cadrul panelului „Cum să comunicăm eficient? Să învățăm de la profesioniști!”, având-o ca moderatoare pe dr. Ramona Băluțescu, jurnalist și cercetător UVT în domeniul eticii medicale, în cadrul Departamentului de Filosofie, în timpul unui late lunch session.

Programul se va desfășura sâmbătă, la CRAFT, în Sala Timiș.

15.00 – 15.25 – Ramona BOROȘOVICI, Timișoara – De la datorie la misiune – spitalul de după spital pentru medicii anesteziști – proiecție film și discuții

15.25 – 15.50 Carmen PANTIȘ – Oradea Identificarea și pregătirea unui viitor coordonator de transplant

15.50 – 16.15 Ramona BĂLUȚESCU, Mihai GRECU, Timișoara – Jurnalistul ce vrea să prezinte UPU – mic ghid ce se poate face și ce nu

16.15 – 16.40 Ramona BĂLUȚESCU, Timișoara – Biserici, presă, donare de organe – cum comunicăm, cum educăm?

16:40 – 17:05 Ramona BĂLUȚESCU, Timișoara – Prezentare de carte – „Noua ta viață – privire peste gard”

În mod special, ultimele două lucrări sunt dedicate jurnaliștilor, cum prezintă felul în care reprezentanții mass-media este ideal să se apropie de realizarea unor materiale de presă în unitățile de primire a urgențelor, precum și felul în care se pot aduce contribuții la modul în care reprezentanții cultelor precum și ai mass-media înțeleg noțiuni legate de donarea de organe și de transplant.

De asemenea, va avea loc prezentarea de carte de la orele 16.40, unde se va vorbi despre reportajul pe teme medicale, pe marginea volumului ”Noua ta viață – privire peste gard” al Ramonei Băluțescu, ce cuprinde materiale din zona urgențelor medicale, ale terapiei intensive, ale transplantului și, de asemenea, spune din poveștile caravanelor medicale care sunt realizate, sub cupola Asociației pentru ATI „Aurel Mogoșeanu”.

Cu această ocazie vor vorbi autoarea, prof. dr. Florin Lobonț de la UVT, prof. dr. Dorel Săndesc, președinte al congresului, și Ovidiu Bedreag, MD, PhD, Assoc. prof. director de curs al aceluiași congres.

